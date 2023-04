Confirman un caso de dengue autóctono en Mendoza

Según se informo desde la cartera sanitaria, la persona que cursa la enfermedad está estable y no tenía antecedentes de viaje, por lo que es el primer caso no importado de la presencia del virus.

Hasta hoy, la provincia tenía una condición epidemiológica de tipo 2 , es decir que estaba el mosquito pero no había circulación viral por lo que no había casos autóctonos, sino que recibía importados de otros países y de provincias argentinas.

Ante estos síntomas, es importante acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado. Si se tiene diagnóstico de dengue, no se debe dejar de acudir a los controles diarios. Además, es importante no automedicarse y no tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicar medicamentos inyectables sin consultar con un médico.