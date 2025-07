Chanti emocionó en la Nave Cultural y cerró una jornada inolvidable para las familias

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó: “Es un gusto poder compartir las actividades de vacaciones de invierno y acompañar la iniciativa cultural de la Ciudad de Mendoza. Hoy nos encontramos con un referente del humor gráfico de Mendoza, que es Chanti, y la verdad que es fenómeno poder estar presente. Poder ver a los niños y niñas, a las familias que vienen a estar con él, a que le firmen un libro, a leer, que es algo muy importante que está generando también Chanti. Sobre todo quiero felicitar a la Ciudad por la iniciativa de sostener la Feria del Libro Infantil, que es muy importante porque Mendoza tiene grandes referentes”.

Y concluyó: “Estamos compartiendo un poco y ya cerrando casi las vacaciones de invierno, con muy buenos resultados económicos, de público, en un contexto bastante difícil para todos los argentinos, los mendocinos. Igualmente viendo que han funcionado las propuestas que hemos desarrollado, tanto del gobierno provincial como con los municipios y eso nos pone muy contentos”.

Chanti también compartió su alegría por el encuentro: “Siempre es una alegría estar en la Feria de Libro Infantil y con todos los lectores. Tener el encuentro con los chicos, que se acercan con tanto entusiasmo con sus libros para que se los firme. Me encanta el público de Mendoza. Estoy muy agradecido con los chicos de aquí siempre”.

Ciudad de los Libros, el corazón del ciclo Animate

Todo esto ocurrió dentro de la propuesta “Ciudad de los Libros” que ha sido el epicentro del ciclo Animate, con narraciones, música, danza, magia y teatro. Allí, el público infantil canta, actúa, juega, se disfraza y comparte cuentos y chistes, en un entorno pensado para el disfrute artístico, la creatividad y la conexión entre generaciones. Este espacio ha reunido a 13 librerías locales, propuestas escénicas, juegos de mesa y espectáculos para toda la familia.

Un cierre de vacaciones con libros y sonrisas

Entre aplausos, fotos y libros firmados por Chanti, las familias vivieron una jornada para recordar. Evelina, una de las madres que paseaba por el predio, expresó: “Me encanta la propuesta. Siempre venimos cuando hay algo así, siempre venimos a la Nave y a la feria del libro, sobre todo porque a mi hijo le gusta mucho leer. Tuvimos la oportunidad también de ver a Chanti y encontramos libros que están mucho más baratos que en las librerías. Eso también está bonito, así que lo aprovechamos”.

Seguidamente, Felipe, su hijo, quiso compartir su parecer y con entusiasmo manifestó: “Siempre venimos a la feria del libro. Los precios son bastante buenos y mis papás me pueden comprar libros. A mí me gusta mucho Chanti porque me gusta mucho dibujar y hago dibujos de todo. Por eso es que justo me gustan libros así, que tengan animación. Ahora estoy probando cómic. El cómic es justo todo lo que necesitás. Por ejemplo, ahí está la lectura y todo lo que podés aprender”.

En conclusión, ya casi termina esta propuesta de vacaciones de invierno y la Ciudad te espera. Acordate, Ciudad de los Chicos 2025 es el plan ideal para niños y grandes y donde podés disfrutar de teatro, cine, arte, arqueología, aventuras en la naturaleza y una flamante área de videojuegos de alta tecnología, entre tantísimas opciones más. Para más información consultá aquí.