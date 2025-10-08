8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud

Caminatas, maratón y controles médicos en Malargüe por el Octubre Rosa

La ciudad de Malargüe se suma a la campaña mundial contra el cáncer de mama con actividades que promueven la prevención y la información a la comunidad.

Octubre Rosa en Malargüe.

Octubre Rosa en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Con la realización de ecografías mamarias, mamografías, charlas informativas, caminatas y una maratón en la ciudad de Malargüe, el departamento sureño se suma al Octubre Rosa, mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama en todo el mundo.

Yolanda Carbajal, directora del Hospital Regional Malargüe y del Área Sanitaria, encabezó el anuncio de las actividades que el nosocomio llevará a cabo en conjunto con otras instituciones del departamento durante esta campaña anual, cuyo objetivo es concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Lee además
El Paso Pehuenche está habilitado al tránsito de 9 a 18.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 8 de octubre
ICES Malargüe. video
Ciencia en Mendoza

Se realiza en Malargüe el Encuentro Científico del Instituto de Estudios de la Tierra

La funcionaria informó que el 18 de octubre se realizará la tradicional Caminata Rosa, que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza General San Martín, donde se desarrollará el acto oficial cerca del mediodía. Carbajal destacó que cada edición del Octubre Rosa busca transmitir esperanza y fortaleza, subrayando que todas las acciones están enfocadas en la prevención del cáncer de mama y otras enfermedades relacionadas.

Embed - MALARGUE: OCTUBRE ROSA

Octubre Rosa en Centros de Salud de Malargüe

Marcela Verdugo, del Área Sanitaria Malargüe, señaló que las actividades se extenderán tanto a la zona urbana como a la rural, incluyendo “charlas informativas, caminatas y mateadas” para explicar a la comunidad la importancia de la prevención.

Verdugo adelantó que la maratón se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 8:30 horas, con salida desde el Centro de Salud 225 del Barrio El Payén. Además, precisó que en el Centro Sanitario 129 del Barrio Bastías se realizarán ecografías mamarias.

Lucha contra el cáncer de mama en Malargüe

La ginecóloga Fabiana Giglio destacó los avances de la medicina en la actualidad, recordando que con medidas preventivas y detección temprana es posible salvar vidas. La profesional instó a la población a “cuidarse y estar informada” sobre el cáncer de mama, e informó que los días 17 y 18 de octubre se realizarán ecografías a demanda en el Hospital Malargüe, además de la visita del médico mastólogo Jorge Ventura, proveniente de la capital provincial, quien ofrecerá charlas sobre los nuevos tratamientos de la enfermedad.

Por su parte, la obstetra Verónica Montivero explicó que los turnos para mamografías se tramitarán directamente en el Servicio de Maternidad del Hospital Malargüe, y estarán disponibles para pacientes con y sin obras sociales. Los turnos se otorgarán de lunes a jueves, de 8:30 a 11:00 horas.

Temas
Seguí leyendo

La Virgen del Rosario y una devoción que marcó la historia de Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 7 de octubre

Malargüe se lució en la FIT con nuevas propuestas y una fuerte promoción del verano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 6 de octubre

Apareció el hombre que era buscado en Malargüe

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
En el Sur aguardan definiciones para comenzar la campaña de mitigación. video
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales