Caminatas, maratón y controles médicos en Malargüe por el Octubre Rosa

Con la realización de ecografías mamarias, mamografías, charlas informativas, caminatas y una maratón en la ciudad de Malargüe , el departamento sureño se suma al Octubre Rosa , mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama en todo el mundo.

Yolanda Carbajal , directora del Hospital Regional Malargüe y del Área Sanitaria , encabezó el anuncio de las actividades que el nosocomio llevará a cabo en conjunto con otras instituciones del departamento durante esta campaña anual, cuyo objetivo es concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama .

La funcionaria informó que el 18 de octubre se realizará la tradicional Caminata Rosa, que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza General San Martín , donde se desarrollará el acto oficial cerca del mediodía. Carbajal destacó que cada edición del Octubre Rosa busca transmitir esperanza y fortaleza, subrayando que todas las acciones están enfocadas en la prevención del cáncer de mama y otras enfermedades relacionadas.

Marcela Verdugo, del Área Sanitaria Malargüe , señaló que las actividades se extenderán tanto a la zona urbana como a la rural, incluyendo “charlas informativas, caminatas y mateadas” para explicar a la comunidad la importancia de la prevención .

Verdugo adelantó que la maratón se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 8:30 horas, con salida desde el Centro de Salud 225 del Barrio El Payén. Además, precisó que en el Centro Sanitario 129 del Barrio Bastías se realizarán ecografías mamarias.

Lucha contra el cáncer de mama en Malargüe

La ginecóloga Fabiana Giglio destacó los avances de la medicina en la actualidad, recordando que con medidas preventivas y detección temprana es posible salvar vidas. La profesional instó a la población a “cuidarse y estar informada” sobre el cáncer de mama, e informó que los días 17 y 18 de octubre se realizarán ecografías a demanda en el Hospital Malargüe, además de la visita del médico mastólogo Jorge Ventura, proveniente de la capital provincial, quien ofrecerá charlas sobre los nuevos tratamientos de la enfermedad.

Por su parte, la obstetra Verónica Montivero explicó que los turnos para mamografías se tramitarán directamente en el Servicio de Maternidad del Hospital Malargüe, y estarán disponibles para pacientes con y sin obras sociales. Los turnos se otorgarán de lunes a jueves, de 8:30 a 11:00 horas.