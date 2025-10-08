8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 8 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 8 de octubre.

El Paso Pehuenche está habilitado al tránsito de 9 a 18.

El Paso Pehuenche está habilitado al tránsito de 9 a 18.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este miércoles 8 de octubre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para hoy.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 7 de octubre
Cierran Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 6 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución hasta el kilómetro 60, Paraje "Los Castaños", por calzada húmeda, visibilidad reducida, neviscas y vientos, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 3 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 2 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Te Puede Interesar

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales