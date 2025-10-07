La Virgen del Rosario y una devoción que marcó la historia de Malargüe

Este 7 de octubre, la comunidad católica de Malargüe celebró sus Festejos Patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario . Las actividades religiosas comenzaron con una novena preparatoria y culminarán esta noche con la tradicional procesión y misa, mientras que el cierre será el próximo viernes con una gran fiesta familiar.

Durante la jornada de este martes rige asueto administrativo en el departamento, alcanzando a los empleados municipales según el Decreto 1160/2025. La medida se enmarca en la Ordenanza 766/1996 , que declara la festividad de interés departamental por su relevancia en la identidad cultural y religiosa de la región . Al feriado se sumaron además las entidades bancarias locales.

El párroco Ramiro Sáenz explicó que anoche finalizó la Novena a la Virgen del Rosario, “una preparación espiritual para la fiesta” , y recordó que el domingo se realizó el Jubileo de los Niños, Adolescentes y Jóvenes , con una procesión que concluyó en la parroquia local. “No cabía la gente en la iglesia”, destacó el sacerdote, quien invitó a la comunidad a participar esta noche de la procesión a las 20 y la misa central a las 21 en honor a la Patrona de Malargüe.

Consultado por SITIO ANDINO , Sáenz anticipó que el viernes 10 de octubre se realizará la tradicional Cena Patronal en el gimnasio cubierto de la Escuela Rufino Ortega, con comidas típicas, juegos y espectáculos artísticos. “Será una gran fiesta para toda la familia” , expresó.

CAPILLA 2 Celebraciones en Capilla Nuestra Señora del Rosario en la década de los '40 (Archivo Histórico de Malargüe).

La fe unida a la historia de Malargüe

Más adelante, el sacerdote, teólogo e historiador, resaltó la importancia de la Iglesia Católica en los orígenes de la comunidad malargüina, señalando que fue una de las instituciones fundadoras. Recordó que, a fines del siglo XIX, cuando la zona apenas estaba poblada, la primera capilla se llamaba San Juan Bautista, nombre que aún evocan los vecinos más antiguos.

Con el cambio de jurisdicción y la fundación del Departamento de Malargüe a mediados del siglo XX, la parroquia adoptó el nombre de Nuestra Señora del Rosario, funcionando hasta fines de la década de 1970 en la esquina de San Martín y Capdeville, edificio hoy considerado patrimonio histórico local.

Finalmente, Ramiro Sáenz mencionó que la capilla ubicada en el ingreso a la ciudad, parte del antiguo casco de la Estancia La Orteguina, fue originalmente una caballeriza, y que durante años allí residieron los sacerdotes encargados de la parroquia.