Se realiza en Malargüe el Encuentro Científico del Instituto de Estudios de la Tierra

Hasta el jueves se desarrolla en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe el 20° Encuentro Científico del Instituto de Estudios de la Tierra (ICES) . Desde la organización informaron que el público puede acceder a las conferencias plenarias dictadas por investigadores de distintas áreas.

Martín Gómez, director científico del International Center for Earth Sciences (ICES) , destacó en diálogo con SITIO ANDINO que este encuentro, que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales, se distingue de otros por su carácter “transversal” .

“El evento mezcla todas las áreas de investigación, hay charlas con gente de matemática, biología, geología, paleontología y otras disciplinas, lo que enriquece mucho a nuestro encuentro”, señaló.

Ciencia en Malargüe

Gómez recordó además que este año se retoma el concurso de jóvenes investigadores, una instancia que consideró “muy importante y central en el ICES, porque permite fomentar la ciencia entre las nuevas generaciones de científicos y estudiantes”.

El científico argentino remarcó que las actividades son abiertas al público en general, y que las sesiones se desarrollan en doble jornada en el Centro de Convenciones Thesaurus. Adelantó también que durante la semana se ofrecerá una plenaria dedicada al volcán Peteroa.

Por su parte, Guido Berlín, gerente de Desarrollo Tecnológico del ICES, instituto que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de Cuyo, destacó la trayectoria de la CNEA en materia de investigación.

“La Comisión tiene una larga historia en investigación y desarrollo, que comenzó con la energía nuclear, pero se ha diversificado a muchas otras áreas. Nuestro sector está conformado por varios departamentos, entre ellos el ICES”, explicó.

Berlín recordó además la “larga tradición de presencia” de la CNEA en Malargüe, desde los tiempos de la mina de uranio Huemul y el Complejo Fabril, que funcionó hasta la década del ’90, hasta su participación en los primeros años del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, uno de los centros internacionales de referencia en astrofísica.