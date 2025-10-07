8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciencia en Mendoza

Se realiza en Malargüe el Encuentro Científico del Instituto de Estudios de la Tierra

Se desarrollará hasta el jueves en el Centro de Convenciones Thesaurus. Participan investigadores, docentes y estudiantes de diversas disciplinas.

ICES Malargüe.

ICES Malargüe.

Martín Gómez, director científico del International Center for Earth Sciences (ICES), destacó en diálogo con SITIO ANDINO que este encuentro, que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales, se distingue de otros por su carácter “transversal”.

Lee además
Virgen del Rosario. video
Celebración departamental

La Virgen del Rosario y una devoción que marcó la historia de Malargüe
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para hoy.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 7 de octubre

“El evento mezcla todas las áreas de investigación, hay charlas con gente de matemática, biología, geología, paleontología y otras disciplinas, lo que enriquece mucho a nuestro encuentro”, señaló.

Embed - 20° ENCUENTRO DEL CENTRO INTERNACIONAL ICES

Ciencia en Malargüe

Gómez recordó además que este año se retoma el concurso de jóvenes investigadores, una instancia que consideró “muy importante y central en el ICES, porque permite fomentar la ciencia entre las nuevas generaciones de científicos y estudiantes”.

El científico argentino remarcó que las actividades son abiertas al público en general, y que las sesiones se desarrollan en doble jornada en el Centro de Convenciones Thesaurus. Adelantó también que durante la semana se ofrecerá una plenaria dedicada al volcán Peteroa.

Por su parte, Guido Berlín, gerente de Desarrollo Tecnológico del ICES, instituto que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de Cuyo, destacó la trayectoria de la CNEA en materia de investigación.

“La Comisión tiene una larga historia en investigación y desarrollo, que comenzó con la energía nuclear, pero se ha diversificado a muchas otras áreas. Nuestro sector está conformado por varios departamentos, entre ellos el ICES”, explicó.

Berlín recordó además la “larga tradición de presencia” de la CNEA en Malargüe, desde los tiempos de la mina de uranio Huemul y el Complejo Fabril, que funcionó hasta la década del ’90, hasta su participación en los primeros años del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, uno de los centros internacionales de referencia en astrofísica.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe se lució en la FIT con nuevas propuestas y una fuerte promoción del verano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 6 de octubre

Apareció el hombre que era buscado en Malargüe

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre

Promueven en Malargüe la inclusión sensorial a través del Braille y la ciencia

Malargüe se une a la Noche Internacional de Observación de la Luna

LO QUE SE LEE AHORA
elecciones 2025 en maipu: estas son las boletas que te encontraras para votar
Candidatos

Elecciones 2025 en Maipú: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.
Investigación

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria
ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Te Puede Interesar

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas
Predicciones económicas

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas

Por Marcelo López Álvarez
La funcionaria provincial participó de un evento organizado por la Embajada de Suecia. video
Minería

Jimena Latorre: "No hay desarrollo sin conectividad y energía confiable"

Por Sitio Andino Economía
El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Por Facundo La Rosa