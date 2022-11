Alcohol cero: comerciantes creen en la conciencia y no en la restricción

“Está en discordancia con lo que la provincia quiere promover, que es la explotación vitivinícola que mueve mucho turismo, si bien los accidentes son problemas reales, creo que se debe atacar con formación y conciencia colectiva, y no una restricción”, comentó.

A su vez, el comerciante reconoció que “tomar y beber con moderación es algo que está pasando, pero la tolerancia 0 no permitiría nada, cualquier rubro gastronómico se verá afectado”.

Ley unitaria

Marcelo, quien tiene una vinoteca, también rechaza este proyecto de ley porque afecta a su rubro y porque considera que es una medida más para Buenos Aires que para el resto del país.

“Perjudica mucho, soy un convencido que deben existir controles porque no los hay, además de una responsabilidad de la población”, empezó diciendo.

A su vez, el vendedor de bebidas alcohólicas explica que ellos le dan a probar una medida muy pequeña a sus clientes. “Tenes la venta de bebidas blancas, las que se llevan para las juntadas de fines de semana y después el turismo, a veces en el negocio le hacemos probar en un vaso pequeño y si esa persona debe manejar, algo de alcohol tendrá en sangre, pero es una medida ínfima”, indicó.

Para cerrar el tema, Marcelo habló de que esta ley es más para ciudades como Buenos Aires.

“Existe una ley, pero nunca ves un control, no sabes si hay tantos alcoholímetros en San Rafael, en Mendoza la gente tiene la costumbre de tomar un vaso de vino y no por eso son alcohólicos; es una ley muy unitaria para grandes ciudades donde no existe la siesta como en nuestra provincia”, puntualizó.

