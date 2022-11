Alcohol cero: el sector vitivinícola advierte que irá a la Justicia

"Nosotros estudiamos la situación. El de la accidentología (vial) es un problema integral, no solo de tolerancia", advirtió Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina .

En diálogo con Radio Andina (90.1) , el referente del sector vitivinícola expresó la postura frente a este proyecto de ley: "Se está teniendo una especie de slogan, pero no tiene lógica ", advirtió sobre el texto y aclaró que no se le da profundidad al problema. Desde Mendoza, hay un amplio sector que rechaza la iniciativa impulsada por el Frente de Todos pero que cuenta con un apoyo heterogéneo por parte de las distintas fuerzas políticas.

Villanueva advirtió que el proyecto apunta a "un universo en el que no hay accidentes y estamos dejando de lado el que si tiene los problemas y donde hay que dar mayores sanciones", dijo en referencia a que se apunta a eliminar la tolerancia de 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre, para llevarlo a cero. Y advirtió sobre el alto consumo en los jóvenes.

Cabe aclarar que la legislación mendocina establece ese límite como tope máximo para poder conducir. "Ese menos de 0.5 en los últimos tres años no produjo ningún accidente", dijo Villanueva respecto a que en casi la totalidad de los siniestros en los que se detecta que algún conductor manejaba bajo los efectos del alcohol superó ese dosaje.

"Queremos que haya un tratamiento racional del tema pero eso no existe. No les importa, la lógica está en la provincia de Buenos Aires, no les importa la industria vitivinícola", agregó el gerente de la Unión Vitivinícola, advirtiendo el perjuicio que esto traería sobre el sector.

"Es como por un compromiso político con organizaciones sociales. Utilizan a las ´madres del dolor´ (organización de madres de víctimas de accidentes de tránsito, que impulsan la iniciativa). Hay una especie de moralina medieval que no es justificable en ninguno de los espacios políticos", cuestionó Villanueva.

"Nosotros hablamos con un montón de gente, les explicamos la situación pero nos encontramos con una realidad bastante compleja porque hay un acuerdo político", sostuvo.

"La lógica política que me asusta es cómo se tratan los temas, que es un toma y daca. Las madres del dolor están reivindicando una consigna pero esto no va a funcionar. Vamos a ir al Senado y a la justicia en el caso de que esto pase", advirtió Sergio Villanueva.