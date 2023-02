Vendimia 2023: la reina de San Carlos propone sorpresas para la Vía Blanca y el riego por goteo

"El proyecto que me gustaría presentar es relacionado con el cuidado del agua. La idea salió con una charla con mi papá porque él tiene una finca de 5 hectáreas, muy chiquita, entonces le pregunté que podríamos hacer. Él me respondió que le gustaría estimular la idea del riego por goteo , pero para llevar adelante la misma es necesario tener una represa o reservorio de agua", manifestó la reina de San Carlos .

VENDIMIA 2023: Agustina Martínez, reina de San Carlos

La sorpresa para la Vía Blanca

La reina de San Carlos dijo en "Destino Andina" que "está esperando con ansias y con grandes expectativas vivir cada evento de Vendimia". Al mismo tiempo, aseguró que su carro en la Vía Blanca habrán sorpresas tanto para los turistas como para los mendocinos.

Via Blanca 2022 - 507076 Foto: Yemel Fil

"Estas experiencias de vendimia son momentos muy lindos, según lo que me cuentan. Ya he visto el diseño del carro, un trabajo que lo realizó mi departamento en conjunto a una escuela técnica. Hemos planteado cantar con mi hermano en algunos trayectos. Él será mi compañero y habrá que hacerle frente al desafío. La idea es cantar cuecas o algún otro tango, pero todavía no está preparando. La idea es ir de a poquito, sino me quedaré sin voz al otro día", adelantó entre risas Agustina Martínez.