Coronada la nueva Reina habló en exclusiva con Noticiero Andino Valle de Uco y resaltó que “Vendimia para mí es muy importante, siempre he vivido vendimia desde un lugar muy particular porque mi padre es un pequeño productor, mi madre fue reina de la vendimia y yo desde pequeña actuaba y desfilaba como reina por lo que puedo decir que el sueño está cumplido y ahora siento la obligación de trabajar por San Carlos más allá de solo la época de vendimia”.

Por último María Agustina dijo que “en algún momento de mi vida quizás ese sueño se nubló, hoy se habla de si reina sí, reina no y me lo cuestioné un montón, porque es algo que me gusta, siento que es tradición y que trasciende muchísimo la belleza, pero me lo cuestioné y hoy me animé y estoy muy feliz y quiero cambian ese paradigma, cambiar ése pensamiento” finalizó expresando la bella Reina de la Vendimia de San Carlos, María Agustina Martínez.

“Vendimia del vino eterno”

La puesta en escena contó con cerca de 250 artistas en el escenario, la participación de adultos mayores y discapacitados. La música fue toda en vivo con los músicos y cantantes en la parte baja del frente del escenario dándole una impronta especial que fue muy bien recibida por los casi 15.000 espectadores que se dieron cita en el Anfiteatro Neyú Mapú.

El protagonista del libreto fue el vino, personaje que a través de los relatos de la “Eternidad” recordó que su presencia, en cualquier lugar, invita al brindis. Un brindis que evoca al festejo, el progreso, los logros, las reuniones.

En el comienzo se reflejó lo que significa el festejo de una nueva vendimia y el vino nuevo y eterno reflejado por cada uno de los procesos por los que pasa el grano de uva hasta convertirse en vino, seguido de un claro mensaje para la sociedad sobre el cuidado de la tierra, el agua y el medioambiente, ensamblando con la reflexión que si tomamos conciencia y actuamos tendremos una nueva posibilidad, la posibilidad de convivir con armonía con la naturaleza.

Llegó el momento de los ruegos del productor desde el silencio de la esperanza de la Virgen de la Carrodilla, momento que se vivió de manera muy especial con las 15.000 personas de pie y elevando al aire pañuelos blancos.

Uno de los últimos cuadros fue reflejando a través del brindis con el vino nuevo, el reencuentro de los parientes de todos los distritos del departamento para terminar festejando todos juntos el cumpleaños 250 del departamento más antiguo de la provincia, que finalizó con el festejo del logro obtenido por la Selección Argentina en el último Mundial.

En el cierre se pudo ver a todos los artistas distribuidos en las 3 plataformas del escenario y el frente del mismo con atuendos de la bandera Argentina brindando por la unión y la integración de todo San Carlos.