Los tres proyectos que le llevó Alfredo Cornejo a Luis Caputo para acelerar su financiamiento

Alfredo Cornejo se reunió este lunes con Luis Caputo en Buenos Aires, tras haber pasado el domingo por Corrientes para los festejos del triunfo electoral de los hermanos Valdés.
Tras el encuentro en Economía, el Gobierno provincial pidió agilizar créditos internacionales para agua potable, digitalización de la salud y equipamiento educativo.
El gobernador pidió acelerar gestiones ante organismos multilaterales para tres créditos por iniciativas que ya tienen autorización legislativa:
Desde el Ejecutivo confirmaron a Sitio Andino que no se firmaron acuerdos en la cita: se revisó el avance de cada línea y el primer mandatario dejó constancia de que el financiamiento de las propuestas Salud y Educación ya cuentan con aval legislativo, que requirió los dos tercios de los votos de ambas cámaras.
El pedido a Caputo fue acelerar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) las gestiones que ya realizó la Provincia para obtener los préstamos “blandos”, con condiciones de mercado favorables.
“Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia”, afirmó Cornejo tras el encuentro. Por su parte, Caputo reforzó: “Es importante avanzar cuanto antes en el financiamiento de esas obras”.