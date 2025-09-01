Los tres proyectos que le llevó Alfredo Cornejo a Luis Caputo para acelerar su financiamiento

El gobernador pidió acelerar gestiones ante organismos multilaterales para tres créditos por iniciativas que ya tienen autorización legislativa :

Desde el Ejecutivo confirmaron a Sitio Andino que no se firmaron acuerdos en la cita: se revisó el avance de cada línea y el primer mandatario dejó constancia de que el financiamiento de las propuestas Salud y Educación ya cuentan con aval legislativo, que requirió los dos tercios de los votos de ambas cámaras.

Gracias por la visita @alfredocornejo . Es importante podamos avanzar cuanto antes en el financiamiento de esas obras. https://t.co/yJTx0Qbs6t

El pedido a Caputo fue acelerar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) las gestiones que ya realizó la Provincia para obtener los préstamos “blandos”, con condiciones de mercado favorables.

“Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia”, afirmó Cornejo tras el encuentro. Por su parte, Caputo reforzó: “Es importante avanzar cuanto antes en el financiamiento de esas obras”.

legislatura senado girsu La Legislatura ya le había otorgado el aval a Alfredo Cornejo para el endeudamiento de estas obras.

Los proyectos que Cornejo le llevó a Caputo