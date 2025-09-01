En Buenos Aires

Los tres proyectos que le llevó Alfredo Cornejo a Luis Caputo para acelerar su financiamiento

Tras el encuentro en Economía, el Gobierno provincial pidió agilizar créditos internacionales para agua potable, digitalización de la salud y equipamiento educativo.

Foto: @alfredocornejo en X
  • Agua y saneamiento (FONPLATA, USD75 M): programa para optimizar y expandir la provisión de agua potable en el Gran Mendoza y el Sur.
  • Transformación digital de la salud (hasta USD 85 M): historia clínica electrónica, receta digital, trazabilidad y telesalud, con foco en interoperabilidad y ciberseguridad.
  • Programa Edutec (hasta USD75 M): equipamiento, conectividad y plataformas con formación docente para escalar a toda la red escolar de Mendoza.
De qué hablaron Alfredo Cornejo y Luis Caputo en Buenos Aires

Desde el Ejecutivo confirmaron a Sitio Andino que no se firmaron acuerdos en la cita: se revisó el avance de cada línea y el primer mandatario dejó constancia de que el financiamiento de las propuestas Salud y Educación ya cuentan con aval legislativo, que requirió los dos tercios de los votos de ambas cámaras.

El pedido a Caputo fue acelerar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) las gestiones que ya realizó la Provincia para obtener los préstamos “blandos”, con condiciones de mercado favorables.

“Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia”, afirmó Cornejo tras el encuentro. Por su parte, Caputo reforzó: “Es importante avanzar cuanto antes en el financiamiento de esas obras”.

Los proyectos que Cornejo le llevó a Caputo

  • Agua potable (FONPLATA). Beneficiará a más de 980.000 personas y sumará cerca de 100 mil nuevos usuarios. Incluye las ampliaciones de las plantas potabilizadoras en Alto Godoy (Gran Mendoza) y Balloffet (San Rafael), más redes, reservorios y bombeo. AySAM ejecutará con garantía de Nación y planes de reducción de pérdidas y equidad de género/juventud, enmarcados en las líneas de financiamiento verde y de equidad del Banco de Desarrollo.
  • Salud digital. Con la Ley 9460 como marco, prevé infraestructura en hospitales y centros de salud, sistemas integrados, turnos digitales, receta electrónica y telesalud; capacitación y tableros de gestión para decisiones con datos. Se proyecta licitar equipamiento y software en el corto plazo.
  • Edutec. Carros tecnológicos, netbooks, proyectores y plataformas (como Matific y Flexflix) con capacitación remunerada; meta: cobertura total de primarias, secundarias y superiores en 2026–2027, con énfasis en conectividad y gestión interoperable.
