1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

Estrenada en 2017, esta película retrata una conmovedora historia de amistad en medio de la guerra entre bandas en las favelas de Brasil.

La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Brasil se encuentra conmocionada tras el operativo policial que dejó más de 120 víctimas mortales en el Complejo da Penha, en Río de Janiero, durante una redada contra el grupo narco Comando Vermelho. Mientras las autoridades aún buscan responsables y estrategias para evitar una nueva ola de violencia, gran parte de la crisis tiene raíces históricas que incluso el cine brasileño ha sabido denunciar.

Más allá de las producciones realistas que marcaron época, como Tropa de Élite y Ciudad de Dios, resurge una película más emotiva y cruda que retrata la vida cotidiana en las favelas: 'Ciudad de los Hombres' (2002).

Lee además
La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil
Narcotráfico en Brasil

La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil
Río de Janeiro, escenario de una tragedia sin precedentes tras el operativo policial.
Conmoción internacional

Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

De qué trata 'Ciudad de los Hombres' y dónde verla

Estrenada en 2002 como serie de televisión por Globo TV, 'Ciudad de los Hombres' presenta un tono más humano que violento. La trama sigue a dos adolescentes, Acerola y Laranjinha, que intentan sobrevivir y cumplir sus sueños en una peligrosa favela de Río de Janeiro, rodeados por traficantes y tiroteos.

Película (1)
En medio de la tragedia en R&iacute;o de Janeiro, el cine responde al origen del conflicto.

En medio de la tragedia en Río de Janeiro, el cine responde al origen del conflicto.

A lo largo de seis temporadas y 27 episodios, la serie recibió una gran acogida, en parte gracias a la participación de Fernando Meirelles y Kátia Lund, mismos directores de 'Ciudad de Dios', en la producción.

En 2007 se estrenó una película derivada de la serie, más dura y realista, que retoma la historia de los amigos ya adultos. Laranjinha busca a su padre, mientras Acerola intenta criar a su hijo. Una violenta guerra entre bandas pondrá a prueba su amistad y revelará secretos del pasado.

Tanto la película como la serie se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de Apple TV+.

Reparto de la película

  • Darlan Cunha: Laranjinha
  • Douglas Silva: Acerola
  • Jonathan Haagensen: Madrugadão
  • Eduardo BR: Nefasto
  • Rodrigo dos Santos: Heraldo
  • Camila Monteiro: Cris
  • Naíma Silva: Camila
  • Luciano Vidigal: Fiel

Más series y películas sobre favelas y narcotráfico

  • Películas:

Pixote: La ley del más débil (1981) – Dir. Héctor Babenco

Retrata cómo la pobreza y la exclusión empujan a los niños de la calle al crimen. La historia de Pixote, un niño de 10 años de São Paulo, refleja la dura realidad de miles de menores que crecen entre miseria y violencia.

Bus 174 (2002) – Dir. José Padilha

Documental que reconstruye el secuestro de un autobús en Río de Janeiro en el año 2000. Combina imágenes de archivo con entrevistas para analizar la violencia urbana y la deshumanización en las favelas.

Favela Rising (2005) – Dir. Matt Mochary y Jeff Zimbalist

Documental sobre un ex traficante que funda el grupo AfroReggae para rescatar a jóvenes de la violencia mediante la música.

  • Series:

Arcanjo Renegado (2020– ) – Globoplay

Mikhael, sargento del BOPE, lidera misiones de alto riesgo en Río. Tras un polémico operativo que termina en masacre, es relegado a una unidad rural.

Impuros (2018– ) – Star+ / Fox Premium

Ambientada en los años 90, sigue a Evandro, un joven de favela que asciende en el mundo del narcotráfico. Explora con crudeza los vínculos entre crimen, poder y corrupción.

Sintonia (2019– ) – Netflix

Tres jóvenes de una favela de São Paulo intentan prosperar en el narcotráfico, la música funk y la religión. Basada en hechos reales, muestra la intersección entre fe, cultura y crimen.

Hermandad (2019– ) – Netflix

Centrada en el sistema penitenciario brasileño, revela cómo las redes del narcotráfico operan desde las cárceles y controlan también las favelas.

Tráiler de 'Ciudad de los Hombres'

Embed - City of Men (2007) Official Trailer - Paulo Morelli Movie HD

Temas
Seguí leyendo

Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

Incertidumbre en el Valle de Uco: productores mendocinos en alerta por el ajo barato de China

La emocionante película animada de Disney+ que hace llorar a todos hoy

Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan

Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras

Cuándo se estrena en Netflix '50 segundos', el documental sobre Fernando Báez Sosa

Las películas que conquistaron los principales festivales internacionales de cine

En dos días, Netflix estrenará una película sobre una polémica asesina serial

LO QUE SE LEE AHORA
Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan
Streaming

Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan

Las Más Leídas

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música
Para todos los gustos

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Te Puede Interesar

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana video
Argentina Mining

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana

Por Marcelo López Álvarez
Entre 2020 y 2025 se registraron 128 femicidios en contextos de narcocriminalidad
Alerta

En Argentina el 65% de los femicidios está vinculado al narcotráfico y Mendoza también los registra

Por Carla Canizzaro
Combate sobre heladas tardías (foto ilustrativa) video
La noche "larga" de los productores agrícolas

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

Por Pablo Marcelo Pérez