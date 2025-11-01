La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

Brasil se encuentra conmocionada tras el operativo policial que dejó más de 120 víctimas mortales en el Complejo da Penha , en Río de Janiero , durante una redada contra el grupo narco Comando Vermelho . Mientras las autoridades aún buscan responsables y estrategias para evitar una nueva ola de violencia , gran parte de la crisis tiene raíces históricas que incluso el cine brasileño ha sabido denunciar .

Más allá de las producciones realistas que marcaron época, como Tropa de Élite y Ciudad de Dios , resurge una película más emotiva y cruda que retrata la vida cotidiana en las favelas: 'Ciudad de los Hombres' ( 2002 ).

Estrenada en 2002 como serie de televisión por Globo TV, ' Ciudad de los Hombres ' presenta un tono más humano que violento. La trama sigue a dos adolescentes , Acerola y Laranjinha , que intentan sobrevivir y cumplir sus sueños en una peligrosa favela de Río de Janeiro , rodeados por traficantes y tiroteos.

A lo largo de seis temporadas y 27 episodios , la serie recibió una gran acogida, en parte gracias a la participación de Fernando Meirelles y Kátia Lund , mismos directores de 'Ciudad de Dios' , en la producción.

En medio de la tragedia en Río de Janeiro, el cine responde al origen del conflicto.

En 2007 se estrenó una película derivada de la serie, más dura y realista, que retoma la historia de los amigos ya adultos. Laranjinha busca a su padre, mientras Acerola intenta criar a su hijo. Una violenta guerra entre bandas pondrá a prueba su amistad y revelará secretos del pasado.

Tanto la película como la serie se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de Apple TV+.

Reparto de la película

Darlan Cunha: Laranjinha

Laranjinha Douglas Silva: Acerola

Acerola Jonathan Haagensen: Madrugadão

Madrugadão Eduardo BR: Nefasto

Nefasto Rodrigo dos Santos: Heraldo

Heraldo Camila Monteiro: Cris

Cris Naíma Silva: Camila

Camila Luciano Vidigal: Fiel

Más series y películas sobre favelas y narcotráfico

Películas:

Pixote: La ley del más débil (1981) – Dir. Héctor Babenco

Retrata cómo la pobreza y la exclusión empujan a los niños de la calle al crimen. La historia de Pixote, un niño de 10 años de São Paulo, refleja la dura realidad de miles de menores que crecen entre miseria y violencia.

Bus 174 (2002) – Dir. José Padilha

Documental que reconstruye el secuestro de un autobús en Río de Janeiro en el año 2000. Combina imágenes de archivo con entrevistas para analizar la violencia urbana y la deshumanización en las favelas.

Favela Rising (2005) – Dir. Matt Mochary y Jeff Zimbalist

Documental sobre un ex traficante que funda el grupo AfroReggae para rescatar a jóvenes de la violencia mediante la música.

Series:

Arcanjo Renegado (2020– ) – Globoplay

Mikhael, sargento del BOPE, lidera misiones de alto riesgo en Río. Tras un polémico operativo que termina en masacre, es relegado a una unidad rural.

Impuros (2018– ) – Star+ / Fox Premium

Ambientada en los años 90, sigue a Evandro, un joven de favela que asciende en el mundo del narcotráfico. Explora con crudeza los vínculos entre crimen, poder y corrupción.

Sintonia (2019– ) – Netflix

Tres jóvenes de una favela de São Paulo intentan prosperar en el narcotráfico, la música funk y la religión. Basada en hechos reales, muestra la intersección entre fe, cultura y crimen.

Hermandad (2019– ) – Netflix

Centrada en el sistema penitenciario brasileño, revela cómo las redes del narcotráfico operan desde las cárceles y controlan también las favelas.

Tráiler de 'Ciudad de los Hombres'