La emocionante película animada de Disney+ que hace llorar a todos hoy

El 1 de noviembre , tras Halloween , se conmemora el Día de Todos los Santos , una festividad religiosa que, más allá de la práctica religiosa, invita a familiares y conocidos a rendir homenaje a los seres fallecidos . En esa jornada emotiva, la película animada Coco ( 2017 ) volvió a ganar popularidad en Disney+ por su trama a la vez divertida y reflexiva sobre la muerte .

La historia sigue a Miguel , un niño que sueña con ser músico y emprende un extraordinario viaje a la mágica tierra de sus antepasados . Al llegar al mundo de los muertos , conoce al embustero Héctor , que se convierte en un inesperado amigo y lo ayuda a descubrir los misterios y las tradiciones de su familia , así como el origen del rechazo familiar hacia la música.

Además de su estética colorida y el humor característico de Pixar y Disney , Coco destacó en 2017 por el tratamiento profundo que dio a las tradiciones mexicanas , en especial, al homenaje a los muertos mediante los altares familiares . Lejos de quedarse en lo superficial, la película se presenta como un potente melodrama musical que combina emoción y cultura .

En el plano emocional, Coco subraya la importancia del perdón y la reconciliación familiar . La canción “Recuérdame” , interpretada al final, condensa esa reflexión: morir no implica desaparecer si alguien nos recuerda , y ese recuerdo mantiene viva la memoria de los seres queridos .

Quién es quién en la película: el reparto

Miguel: Anthony Gonzalez

Anthony Gonzalez Héctor: Gael García Bernal

Gael García Bernal Ernesto de la Cruz: Benjamin Bratt

Benjamin Bratt Mamá Imelda: Alanna Ubach

Alanna Ubach Abuelita (Elena): Renée Victor

Renée Victor Mamá Coco: Ana Ofelia Murguía

Ana Ofelia Murguía Papá Enrique: Jaime Camil

Jaime Camil Papá Julio: Alfonso Arau

Más de Gael García Bernal: series y películas

En películas:

1. Amores perros (2000)

Tres historias se entrelazan en la Ciudad de México tras un brutal accidente automovilístico. A través de un perro herido, se revelan los vínculos entre amor, violencia y destino, mostrando distintos estratos sociales y las heridas emocionales que deja la vida urbana.

2. Mozart in the Jungle (2014)

Inspirada en las memorias del oboísta Blair Tindall, la historia sigue el caos detrás del mundo de la música clásica en Nueva York. La serie muestra los conflictos entre la pasión artística, el ego de los músicos y la presión institucional de mantener viva una orquesta en crisis.

3. Old (2021)

Una familia de vacaciones descubre una playa aislada donde el tiempo transcurre de forma acelerada: en solo unas horas, todos envejecen años. Pronto intentan escapar mientras enfrentan el terror existencial de ver su vida desvanecerse en un solo día.

En series:

1. El tema (2021)

Docuserie que explora la crisis ambiental en México. Cada episodio aborda un problema ecológico —como el agua, la contaminación o la deforestación—, mostrando las consecuencias del cambio climático y las luchas de las comunidades afectadas.

2. Station Eleven (2021)

Basada en la novela de Emily St. John Mandel, narra cómo un grupo de sobrevivientes intenta reconstruir el mundo tras una pandemia devastadora. A lo largo del tiempo, el arte y la memoria colectiva se vuelven claves para mantener viva la humanidad.

3. Cassandra’s Dream (2007)

Dos hermanos londinenses, ahogados por las deudas, aceptan cometer un crimen a pedido de un familiar adinerado. Su decisión los arrastra a una espiral de culpa y tragedia donde la moral y la ambición se enfrentan.

