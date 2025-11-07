7 de noviembre de 2025
El director de 'Adolescencia' vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran

El director de la galardonada miniserie regresa a Netflix con un musical ambientado en Nueva York que, fiel a su estilo característico, fue rodado en una sola toma.

El director de Adolescencia vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran

El director de 'Adolescencia' vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran

 Por Luis Calizaya

Netflix realizó un anuncio especial para los fanáticos de la música y el cine al revelar el primer tráiler de una nueva producción protagonizada por el cantante Ed Sheeran. Se trata de un emotivo documental titulado Sin cortes con Ed Sheeran, que promete una experiencia musical única bajo la dirección de Philip Barantini, recordado por su trabajo en la aclamada miniserie 'Adolescencia'.

De qué trata 'Sin cortes con Ed Sheeran': fecha de estreno y detalles

La superestrella británica, ganadora de múltiples premios Grammy, invita al público a un recorrido por la vibrante ciudad de Nueva York en un viaje musical sin precedentes. El estreno está programado para el 21 de noviembre y forma parte de un ambicioso proyecto dirigido por Barantini, reciente ganador de un Emmy, junto a Fulwell Entertainment y el productor Ben Winston.

Netflix - Ed Sheeran
Su estreno est&aacute; programado para el 21 de noviembre.&nbsp;

Su estreno está programado para el 21 de noviembre.

La propuesta sigue a Ed Sheeran interpretando en tiempo real algunos de sus mayores éxitos durante una tarde en distintos rincones de la ciudad. El desafío radica en que toda la película se filma en una sola toma continua, una técnica que el cineasta ya había utilizado con gran éxito en Adolescencia.

Con un enfoque innovador, el documental busca capturar reacciones auténticas del público, que se une de manera espontánea a las presentaciones, generando una atmósfera natural y cercana. Su estilo recuerda a videoclips icónicos como A Sky Full of Stars de Coldplay, combinando música, emoción y la energía de la calle en una experiencia cinematográfica envolvente.

Tráiler oficial de 'Sin cortes con Ed Sheeran'

Embed - One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience | Official Trailer | Netflix

