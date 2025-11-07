Después de décadas, los Gremlins tendrá su tercera película: tiene fecha de estreno

La trama de Gremlins resumía la transformación de seres adorables en criaturas salvajes . La película de 1984 , que combinó risas y terror en el público y se consolidó como un clásico del cine , tendrá una nueva secuela. Tras ' Gremlins 2: La nueva generación ' ( 1990 ), Warner Bros. confirmó una tercera entrega con estreno previsto para el 19 de noviembre de 2027 .

Como novedad para aumentar la expectativa, Chris Columbus regresará a la saga como director, acompañado una vez más por Steven Spielberg en la producción ejecutiva.

Warner Bros. anunció que la nueva película , que contará con actores reales, tiene fecha oficial de estreno para el 19 de noviembre de 2027 . El anuncio se realizó durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la compañía, donde el director ejecutivo David Zaslav confirmó el proyecto.

El guion fue escrito por Chris Columbus , junto a Zach Lipovsky y Adam Stein . Toby Halbrooks y Carl Ellsworth elaboraron un borrador previo, por lo que los créditos finales aún podrían modificarse.

Según adelantó Deadline, la producción estará a cargo de Kristie Macosko Krieger y Holly Bario para Amblin Entertainment, junto a Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe de 26th Street Pictures.

La película original, dirigida por Joe Dante, se convirtió en un fenómeno cultural en los años 80, con una recaudación mundial de 165 millones de dólares. Su secuela, 'Gremlins 2: La nueva generación' ( 1990), tuvo un desempeño menor en taquilla, con 41 millones de dólares.

Poco después, el éxito de las dos primeras entregas -impulsado por el merchandising y los cómics derivados- llevó a WarnerMedia a dar luz verde al desarrollo de una serie precuela animada para HBO Max.

“Pocas películas son tan queridas e icónicas como Gremlins, y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de Desarrollo y Producción de Warner Bros. Pictures.