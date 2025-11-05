A la espera de 'Frankenstein' en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

Los fanáticos de la literatura y los clásicos del terror esperan con ansias el 7 de noviembre , fecha en la que llegará a Netflix la película Frankenstein , dirigida por Guillermo del Toro . Tras revelarse el tráiler, donde destaca la gran transformación de Jacob Elordi , también sorprende el protagonismo de Oscar Isaac en el rol del científico creador del enigmático monstruo.

A la espera de su estreno oficial, el actor latino de 46 años exhibe una amplia trayectoria que abarca distintos géneros y franquicias , aunque es en el catálogo de la N Roja donde reúne algunas de sus producciones más entretenidas.

Streaming Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan

Streaming "Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos

Bajo la pregunta “¿Quién es más malvado: la criatura o su creador?” , la nueva película de Del Toro ofrece una reversión del clásico de Mary Shelley . Aunque existen múltiples adaptaciones cinematográficas, esta promete un tono gótico más intenso y emocional, que retrata la larga persecución de Víctor Frankenstein por su creación, tras intentar desafiar los límites de la vida.

Más allá de su trama, el rango actoral de Isaac se consolida con interpretaciones que van desde villanos, como el obsesivo CEO de inteligencia artificial Nathan Bateman en Ex Machina , hasta héroes atormentados, como Marc Spector en la serie Moon Knight .

La obra de un verdadero genio… o de un loco. Frankenstein, de Guillermo del Toro. Disponible en cines selectos y este 7 de noviembre en Netflix. pic.twitter.com/zdMt0m03Dt

Desde cualquier perspectiva, el actor y productor ofrece varias películas imperdibles para ver en Netflix. Entre las más destacadas se encuentran:

Triple Frontera

Isaac interpreta a Santiago “Pope” García, líder de un grupo de exmiembros de la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU., en Triple Frontera. La película también cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

triple frontera.jpg La película dura 125 minutos. Foto: web

La historia sigue a Pope, quien colabora con la policía local en Colombia para combatir a los cárteles de droga, hasta descubrir una casa de seguridad con 75 millones de dólares. Decide entonces reunir a sus antiguos compañeros para ejecutar el robo. Dirigida por el nominado al Óscar J.C. Chandor, la película combina acción, suspenso y aventura.

Operación Final

En Operación Final, Isaac da vida al agente Peter Malkin, quien se une a un grupo de comandos israelíes para capturar a un criminal de guerra nazi. Dirigida por Chris Weitz y basada en hechos reales, la película relata la operación clandestina del Mossad en 1960 para detener a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto.

Embed - Operación final | Tráiler oficial | Netflix

El elenco incluye a Ben Kingsley, Lior Raz, Mélanie Laurent, Nick Kroll y Haley Lu Richardson.

Robin Hood

En la versión dirigida por Ridley Scott, Russell Crowe interpreta al legendario Robin Hood, mientras que Oscar Isaac encarna al rey Juan. En esta adaptación, Robin es un soldado caído en desgracia que debe aliarse con el recién coronado monarca para enfrentar una invasión francesa.

Estrenada en el Festival de Cannes 2010, la película también cuenta con Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong y Danny Huston.