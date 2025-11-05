5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

A la espera de 'Frankenstein' en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

El futuro Victor Frankenstein llega con una trayectoria que combina grandes interpretaciones, desde el villano más temible hasta el héroe más humano.

A la espera de Frankenstein en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

A la espera de 'Frankenstein' en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

 Por Luis Calizaya

Los fanáticos de la literatura y los clásicos del terror esperan con ansias el 7 de noviembre, fecha en la que llegará a Netflix la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Tras revelarse el tráiler, donde destaca la gran transformación de Jacob Elordi, también sorprende el protagonismo de Oscar Isaac en el rol del científico creador del enigmático monstruo.

A la espera de su estreno oficial, el actor latino de 46 años exhibe una amplia trayectoria que abarca distintos géneros y franquicias, aunque es en el catálogo de la N Roja donde reúne algunas de sus producciones más entretenidas.

Lee además
“Heweliusz” en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos video
Streaming

"Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos
Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan
Streaming

Qué ver en Netflix en noviembre de 2025: series y películas que se estrenan
Película - Guillermo del Toro
'Frankenstein' en Netflix: promete m&aacute;s tensi&oacute;n que sustos.

'Frankenstein' en Netflix: promete más tensión que sustos.

Tres películas de Oscar Isaac antes de 'Frankenstein'

Bajo la pregunta “¿Quién es más malvado: la criatura o su creador?”, la nueva película de Del Toro ofrece una reversión del clásico de Mary Shelley. Aunque existen múltiples adaptaciones cinematográficas, esta promete un tono gótico más intenso y emocional, que retrata la larga persecución de Víctor Frankenstein por su creación, tras intentar desafiar los límites de la vida.

Embed

Más allá de su trama, el rango actoral de Isaac se consolida con interpretaciones que van desde villanos, como el obsesivo CEO de inteligencia artificial Nathan Bateman en Ex Machina, hasta héroes atormentados, como Marc Spector en la serie Moon Knight.

Desde cualquier perspectiva, el actor y productor ofrece varias películas imperdibles para ver en Netflix. Entre las más destacadas se encuentran:

Triple Frontera

Isaac interpreta a Santiago “Pope” García, líder de un grupo de exmiembros de la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU., en Triple Frontera. La película también cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

triple frontera.jpg
La pel&iacute;cula dura 125 minutos.

La película dura 125 minutos.

La historia sigue a Pope, quien colabora con la policía local en Colombia para combatir a los cárteles de droga, hasta descubrir una casa de seguridad con 75 millones de dólares. Decide entonces reunir a sus antiguos compañeros para ejecutar el robo. Dirigida por el nominado al Óscar J.C. Chandor, la película combina acción, suspenso y aventura.

Operación Final

En Operación Final, Isaac da vida al agente Peter Malkin, quien se une a un grupo de comandos israelíes para capturar a un criminal de guerra nazi. Dirigida por Chris Weitz y basada en hechos reales, la película relata la operación clandestina del Mossad en 1960 para detener a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto.

Embed - Operación final | Tráiler oficial | Netflix

El elenco incluye a Ben Kingsley, Lior Raz, Mélanie Laurent, Nick Kroll y Haley Lu Richardson.

Robin Hood

En la versión dirigida por Ridley Scott, Russell Crowe interpreta al legendario Robin Hood, mientras que Oscar Isaac encarna al rey Juan. En esta adaptación, Robin es un soldado caído en desgracia que debe aliarse con el recién coronado monarca para enfrentar una invasión francesa.

Estrenada en el Festival de Cannes 2010, la película también cuenta con Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong y Danny Huston.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena en Netflix '50 segundos', el documental sobre Fernando Báez Sosa

En dos días, Netflix estrenará una película sobre una polémica asesina serial

'La agente encubierta', la serie criminal de Netflix que promete conquistar en 6 capítulos

Qué estrenos llegan a Disney+ en noviembre

La emocionante película animada de Disney+ que hace llorar a todos hoy

La cruda película brasileña de Netflix que retrata la guerra narco en Río de Janeiro

Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras

Las películas que conquistaron los principales festivales internacionales de cine

LO QUE SE LEE AHORA
“Heweliusz” en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos video
Streaming

"Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial.
Boletín Oficial

Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

Por Florencia Martinez del Rio
La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave.
Lo que viene

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Prueba Piloto

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por Marcelo López Álvarez