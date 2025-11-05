5 de noviembre de 2025
"Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos

Se trata de una nueva serie de Netflix basada en hechos reales, que retrata un trágico accidente en el mar Báltico que pudo haberse evitado, pese a que el barco era conocido como “el ataúd flotante”.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Con estreno programado para el 5 de noviembre, Netflix presenta una nueva serie basada en hechos reales que revive una de las tragedias marítimas más impactantes de Europa. Inspirada en un accidente ocurrido hace más de 30 años, la historia retrata el naufragio de un ferry polaco que, tras sufrir un desperfecto en altamar, se hundió con decenas de pasajeros a bordo, dejando una gran cantidad de víctimas y una lucha incansable por justicia.

La nueva serie de Netflix tiene 5 capítulos para maratonear.

Netflix: de qué trata Heweliusz

En cinco episodios, la serie reconstruye los hechos ocurridos en 1993, cuando el transbordador polaco MS Jan Heweliusz volcó frente a la costa de Rügen (Alemania), en el mar Báltico. Mientras la tripulación y los pasajeros luchan por sobrevivir en medio de una tormenta letal, sus familias -devastadas- exigen respuestas ante las reiteradas fallas técnicas y reparaciones precarias que le valieron al barco el apodo de el ataúd flotante.

El caso real detrás de Heweliusz

El MS Jan Heweliusz fue un ferry polaco construido en Noruega en 1977, bautizado en honor al astrónomo Johannes Hevelius (Jan Heweliusz en polaco). Operado por Euroafrica Shipping Lines, prestaba servicio en la ruta Ystad–winoujcie.

Durante sus 15 años de funcionamiento sufrió más de 30 incidentes, incluido un incendio en 1986 que dañó gravemente su estructura. Las reparaciones posteriores -que incluyeron la incorporación de 70 toneladas de concreto- comprometieron su estabilidad y derivaron en el desastre naval más trágico de la historia polaca.

La mañana del 14 de enero de 1993, una tormenta en el mar Báltico provocó el hundimiento del ferry, conocido ya como “el ataúd flotante”. A bordo viajaban 64 personas, entre ellas dos niños. El saldo fue devastador: 55 muertos, 10 desaparecidos y solo 9 sobrevivientes.

La serie está basada en hechos reales.

A raíz de las deficiencias estructurales y la negligencia atribuida al capitán, los familiares de las víctimas emprendieron una larga batalla judicial. En 2005, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la investigación oficial no fue imparcial y ordenó indemnizar con 4.600 euros a once familiares de los fallecidos.

Hoy, los restos del ferry reposan a 27 metros de profundidad en el mar Báltico, y el sitio se ha convertido en un punto de interés para buceadores. La tragedia vuelve a cobrar vida con la miniserie de Netflix Heweliusz, que revive la memoria de una catástrofe que pudo haberse evitado.

Reparto de la miniserie

  • Borys Szyc: capitán Uasiewicz
  • Magdalena Róczka
  • Micha urawski
  • Konrad Eleryk
  • Jacek Koman
  • Justyna Wasilewska
  • Michalina Labacz

Más series y películas con Borys Szyc

  • En series:

The King of Warsaw (2020)

Ambientada en Varsovia en 1937, la serie explora las luchas de poder entre bandas criminales, boxeadores y facciones políticas en una ciudad al borde del cambio social y político. Un joven boxeador judío aspira a convertirse en el “rey” de la capital, mientras el fascismo y la corrupción acechan la República Polaca.

Lady Love (2025)

La historia transcurre entre las décadas de los 70 y los 90 en Polonia. Una mujer fuerte trata de salir de un esquema de los años 80, reinventarse en los 90 y construir su vida pese a las adversidades. El contexto reúne elementos sociales, musicales y de transformación personal.

Forst (para 2024)

Basada en las novelas de Remigiusz Mróz, la trama sigue a un comisario que, junto con una periodista, investiga una serie de asesinatos en los montes Tatra. Lo que parecía un crimen aislado se convierte en una conspiración con raíces que se remontan a la Segunda Guerra Mundial.

  • En películas:

Vinci (2004)

Un ladrón de obras de arte es contratado para robar una pintura recién retornada de Japón al Museo Czartoryski en Cracovia. Pero planea cambiar el original por una copia, mientras se complica la operación. Una comedia criminal ambientada en Polonia.

Pisudski (2019)

Biopic que narra parte de la vida de Józef Pisudski: desde su participación en la Socialista Polaca, las legiones en la Primera Guerra Mundial, hasta su papel clave en la creación de la Polonia moderna tras 1918.

Operation: Nation (2022)

Una comedia-drama que sigue a un joven miembro de una organización de extrema derecha en Biaystok que, sin creer realmente en sus valores, busca pertenencia. Su vida cambia cuando se involucra con una activista de izquierdas, desencadenando eventos imprevistos.

Tráiler de 'Heweliusz'

Embed - Heweliusz | Official Trailer | Netflix

