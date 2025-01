Valentín Barco y un futuro entre dudas e incertidumbres

Víctor Orta, director deportivo de Sevilla, se refirió a la situación del argentino, quien tan solo sumó 466 minutos desde su arribo al club pocos meses atrás: "Brighton quiere que el jugador tenga más minutos de los que puede tener aquí y me consta que son ellos los que están en conversaciones con varios equipos. Tienen que tomar una decisión y nos han dicho que nos la comunicarán en breve".

image.png

Semanas atrás, Xavier García Pimienta fue contundente al explicar la situación: "No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida". Además, el entrenador nervionense reveló que fue el propio futbolista quien pidió no ser citado para este compromiso de la Copa del Rey, donde perdieron 4-1 ante Almería: "Hoy va a entrenar normal y es cierto que ha pedido no viajar mañana".

Si bien elogió a Barco públicamente y en más de una ocasión, García Pimienta justificó su decisión con argumentos futbolísticos: "Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo nada que reprocharle, no ha jugado más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor. Si sale, lo entendería". Y lanzó un palito respecto al nivel de los últimos refuerzos de Sevilla, incluido el oriundo de Veinticinco de Mayo que surgió de Boca y rápidamente explotó: "Tenemos que traer jugadores que realmente mejoren lo que tenemos aquí".

Sin la opción de Porto, que de concretarse le hubiese reunido con Alan Varela como en las divisiones inferiores y primer equipo de Boca, el futuro de Barco sigue en duda, al no tener la continuidad que hubiese deseado ni en la Premier League ni en La Liga, pese a las grandes expectativas depositadas en él por lo hecho con el Xeneize y las selecciones juveniles argentinas.

El paso de Valentín Barco en Sevilla