UEFA Champions League hoy: todos los partidos del martes 21 de octubre y dónde verlos en vivo

Mirá la programación del fútbol de la Champions League este martes 21 de octubre: horarios, partidos y TV. No te pierdas ningún detalle.

La UEFA Champions League vive su tercera jornada con nueve partidos imperdibles.

Por Sitio Andino Deportes

La UEFA Champions League 2025/26 retoma la acción este martes 21 de octubre con la tercera jornada de la fase de liga. Serán nueve partidos en simultáneo, con figuras de primer nivel y duelos de alto voltaje. Desde temprano la pelota comienza a rodar en Europa y los fanáticos esperan con ansiedad cada cruce.

Calendario completo de la Champions League hoy

La jornada arranca con dos partidos a las 18:45 CET (13:45 en Argentina):

  • Barcelona vs Olympiacos

  • Kairat Almaty vs Pafos

Más tarde, a partir de las 21:00 CET (16:00 en Argentina) se disputan los otros siete encuentros:

  • Arsenal vs Atlético de Madrid

  • Newcastle United vs Benfica

  • PSV Eindhoven vs Napoli

  • Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain

  • Copenhague vs Borussia Dortmund

  • Union Saint-Gilloise vs Inter de Milán

  • Villarreal vs Manchester City

Dónde ver la Champions League en vivo

En gran parte de Latinoamérica, la Champions League se transmite a través de HBO Max y señales deportivas asociadas, aunque algunos encuentros tienen derechos exclusivos en otros canales. En Argentina, los partidos principales estarán disponibles en ESPN y Star+, además de las plataformas de streaming oficiales de UEFA.

Con esta programación, la tercera jornada promete goles, polémicas y emociones fuertes, en una temporada que ya dejó más de una sorpresa. ¿Podrán los favoritos seguir invictos o habrá batacazos?

