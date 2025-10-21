UEFA Champions League hoy: todos los partidos del martes 21 de octubre y dónde verlos en vivo

La UEFA Champions League vive su tercera jornada con nueve partidos imperdibles.

La UEFA Champions League 2025/26 retoma la acción este martes 21 de octubre con la tercera jornada de la fase de liga. Serán nueve partidos en simultáneo, con figuras de primer nivel y duelos de alto voltaje. Desde temprano la pelota comienza a rodar en Europa y los fanáticos esperan con ansiedad cada cruce.

La jornada arranca con dos partidos a las 18:45 CET (13:45 en Argentina):

Barcelona vs Olympiacos

Kairat Almaty vs Pafos Más tarde, a partir de las 21:00 CET (16:00 en Argentina) se disputan los otros siete encuentros:

Arsenal vs Atlético de Madrid

Newcastle United vs Benfica

PSV Eindhoven vs Napoli

Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain

Copenhague vs Borussia Dortmund

Union Saint-Gilloise vs Inter de Milán

Dónde ver la Champions League en vivo En gran parte de Latinoamérica, la Champions League se transmite a través de HBO Max y señales deportivas asociadas, aunque algunos encuentros tienen derechos exclusivos en otros canales. En Argentina, los partidos principales estarán disponibles en ESPN y Star+, además de las plataformas de streaming oficiales de UEFA.

Con esta programación, la tercera jornada promete goles, polémicas y emociones fuertes, en una temporada que ya dejó más de una sorpresa. ¿Podrán los favoritos seguir invictos o habrá batacazos?