Terror en el Moto3: el durísimo accidente entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler que paralizó Sepang

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un fuerte choque en el GP de Malasia en el duro Moto3. Mirá lo que pasó.

Rueda y Dettwiler chocaron violentamente durante la vuelta de formación en Sepang y encendieron las alarmas en el Moto3.

El Gran Premio de Malasia de Moto3 estuvo marcado por un momento de enorme tensión. El español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (CIP) sufrieron un durísimo accidente durante la vuelta de formación en el Circuito Internacional de Sepang, lo que obligó a detener la competencia y generó preocupación en todo el mundo del motociclismo.

El incidente ocurrió en una de las curvas del trazado malasio, cuando Rueda intentó adelantar por el exterior, perdió el control de su moto y terminó golpeando la rueda trasera de Dettwiler. El impacto provocó que ambos cayeran violentamente: el español quedó acostado sobre su propia moto, mientras que el suizo fue arrastrado a gran velocidad a lo ancho del asfalto antes de salir despedido hacia la zona de grava.

Cómo fue el choque y cuál es el estado de los pilotos en el Moto3

La secuencia fue tan violenta que las imágenes recorrieron el mundo en segundos. Los comisarios desplegaron de inmediato las banderas rojas y la carrera se suspendió temporalmente para permitir el ingreso de las asistencias médicas al circuito.

Según los primeros reportes oficiales de MotoGP, José Antonio Rueda se encuentra consciente y fuera de peligro, aunque fue trasladado al centro médico para observación. El caso más preocupante es el de Noah Dettwiler, quien sufrió una fuerte caída y lesiones en una pierna, por lo que deberá ser operado en las próximas horas.

Los equipos de ambos pilotos confirmaron que el accidente ocurrió antes del inicio oficial de la carrera, lo que permitió evitar un incidente mayor en plena competencia. Aun así, la escena generó un profundo silencio en los boxes y tribunas, recordando los riesgos que asumen los jóvenes corredores de la categoría.

“Fue uno de los golpes más fuertes que vi en años”, declaró un integrante del equipo CIP. “Por suerte los servicios médicos actuaron con rapidez y Rueda pudo reaccionar enseguida”.

El miedo en Sepang y la rápida reacción del equipo médico

El Circuito Internacional de Sepang, conocido por su calor extremo y sus curvas de alta velocidad, volvió a ser escenario de un susto mayúsculo. Durante varios minutos, los médicos y auxiliares trabajaron sobre el asfalto para estabilizar a los pilotos, mientras la transmisión oficial mostraba imágenes de preocupación en los equipos y la dirección de carrera.

Finalmente, el público respiró aliviado al confirmarse que Rueda estaba despierto y podía moverse por sus propios medios, mientras que Dettwiler fue trasladado en ambulancia al hospital de Kuala Lumpur, donde será intervenido quirúrgicamente.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) informó que la competencia se retomaría más tarde con el protocolo de seguridad revisado, garantizando la integridad de todos los corredores.

