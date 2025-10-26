Alex Márquez volvió a ganar y encendió el final del campeonato: qué pasó con Bagnaia y los argentinos

El español Alex Márquez se quedó con una nueva victoria en MotoGP, consolidando un cierre de temporada apasionante. Sin su hermano Marc Márquez, ausente por lesión, y con la inesperada baja de Francesco Bagnaia, la obligación era total. Márquez no falló y dominó con solvencia, cruzando la meta con más de dos segundos de ventaja sobre su compatriota Pedro Acosta.
El abandono de Bagnaia cambió el panorama del MotoGP
El gran golpe del fin de semana lo dio Francesco Bagnaia, quien había dominado la clasificación y ganado la sprint, pero debió abandonar por un inconveniente en el neumático trasero cuando parecía encaminado a otra victoria.
El italiano, actual campeón mundial, vio frustrada la posibilidad de ampliar su ventaja en la general y dejó el camino libre para sus perseguidores. En un campeonato cada vez más ajustado, su retiro alimentó las esperanzas de Márquez, Acosta y Mir, quienes aprovecharon la oportunidad para descontar puntos valiosos.
El cuarto puesto quedó en manos de Fabio Morbidelli, seguido por Fabio Quartararo, mientras que el top 10 se completó con Fabio Di Giannantonio (6º), Enea Bastianini (7º), Luca Marini (8º), Brad Binder (9º) y Ai Ogura (10º). Todos cerraron un fin de semana intenso, donde la estrategia y la gestión de neumáticos fueron claves en un circuito exigente.
Los argentinos Perrone y Morelli, protagonistas en Moto3
El talento joven también dijo presente. En la categoría Moto3, el piloto de raíces argentinas Valentín Perrone logró un destacado décimo puesto, sumando puntos importantes tras un fin de semana complicado.
Perrone había sufrido una caída en la práctica del sábado, lo que afectó su tiempo de clasificación y lo obligó a largar desde atrás. Sin embargo, mostró gran carácter para remontar posiciones y terminar dentro del top 10, consolidando su crecimiento en el campeonato.
Por su parte, Marco Morelli fue otra de las sorpresas: el joven argentino finalizó 13º, tras avanzar casi diez lugares respecto a su posición de largada. Su rendimiento confirma el buen momento del motociclismo argentino en las categorías formativas y deja buenas expectativas de cara a las próximas fechas.