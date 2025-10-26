Alex Márquez volvió a ganar y encendió el final del campeonato: qué pasó con Bagnaia y los argentinos

Alex Márquez ganó con autoridad y el campeonato del MotoGP entra en su tramo final con máxima tensión.

El español Alex Márquez se quedó con una nueva victoria en MotoGP , consolidando un cierre de temporada apasionante. Sin su hermano Marc Márquez , ausente por lesión, y con la inesperada baja de Francesco Bagnaia , la obligación era total. Márquez no falló y dominó con solvencia, cruzando la meta con más de dos segundos de ventaja sobre su compatriota Pedro Acosta .

El podio lo completó Joan Mir , que tuvo una carrera sin sobresaltos, priorizando sumar puntos antes que arriesgar maniobras peligrosas. La victoria de Márquez lo posiciona como uno de los pilotos más regulares del tramo final del campeonato y promete una definición apasionante.

por el triunfo Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con misiones opuestas en la fecha 14: sueños y urgencias en juego

El gran golpe del fin de semana lo dio Francesco Bagnaia , quien había dominado la clasificación y ganado la sprint, pero debió abandonar por un inconveniente en el neumático trasero cuando parecía encaminado a otra victoria.

El italiano, actual campeón mundial, vio frustrada la posibilidad de ampliar su ventaja en la general y dejó el camino libre para sus perseguidores. En un campeonato cada vez más ajustado, su retiro alimentó las esperanzas de Márquez, Acosta y Mir, quienes aprovecharon la oportunidad para descontar puntos valiosos.

El cuarto puesto quedó en manos de Fabio Morbidelli, seguido por Fabio Quartararo, mientras que el top 10 se completó con Fabio Di Giannantonio (6º), Enea Bastianini (7º), Luca Marini (8º), Brad Binder (9º) y Ai Ogura (10º). Todos cerraron un fin de semana intenso, donde la estrategia y la gestión de neumáticos fueron claves en un circuito exigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Swinxy/status/1981984749099831627&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO



Marc Márquez y Álex Márquez son los primeros hermanos en terminar como campeón y subcampeón en toda la historia de MotoGP. pic.twitter.com/Mkjw6iFL00 — Swinxy (@Swinxy) October 25, 2025

Los argentinos Perrone y Morelli, protagonistas en Moto3

El talento joven también dijo presente. En la categoría Moto3, el piloto de raíces argentinas Valentín Perrone logró un destacado décimo puesto, sumando puntos importantes tras un fin de semana complicado.

Perrone había sufrido una caída en la práctica del sábado, lo que afectó su tiempo de clasificación y lo obligó a largar desde atrás. Sin embargo, mostró gran carácter para remontar posiciones y terminar dentro del top 10, consolidando su crecimiento en el campeonato.

Por su parte, Marco Morelli fue otra de las sorpresas: el joven argentino finalizó 13º, tras avanzar casi diez lugares respecto a su posición de largada. Su rendimiento confirma el buen momento del motociclismo argentino en las categorías formativas y deja buenas expectativas de cara a las próximas fechas.