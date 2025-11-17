17 de noviembre de 2025
TC 2025: Julián Santero quedó sin chances en la Copa de Oro y Canapino se encamina al título en La Plata

El mendocino Julián Santero terminó 7° en Toay y se despidió del campeonato. Canapino amplió su ventaja y Ledesma volvió al triunfo. Leé el balance completo.

Julián Santero finalizó 7° en Toay y se quedó sin opciones matemáticas de pelear por la corona del TC 2025.

Por Sitio Andino Deportes

El mendocino Julián Santero (Ford Mustang) quedó sin chances en la Copa de Oro del Turismo Carretera 2025, luego de finalizar 7° en Toay, en una carrera que consagró el regreso al triunfo de Christian Ledesma y dejó a Agustín Canapino como amplio favorito a quedarse con el título en la última fecha, en La Plata.

Julián Santero peleó, pero no alcanzó: el adiós a la ilusión del título

El piloto de Guaymallén, que venía de consagrarse campeón de TN Clase 3, llegaba a La Pampa con la obligación de sumar fuerte para seguir con vida en la Copa de Oro.

Sin embargo, el rendimiento del Mustang no estuvo a la altura de sus expectativas: clasificó lejos del lote de punta y, pese a un ritmo parejo en carrera, no pudo superar el séptimo lugar final.

“Sabíamos que Toay iba a ser una pista difícil para nosotros. El auto se comportó bien, pero nos faltó un poco de tracción y velocidad final. Igual, me quedo con la regularidad del año”, explicó Santero tras la competencia.

El resultado lo dejó sin chances matemáticas de luchar por el título, al quedar a más de 70 puntos del líder Agustín Canapino cuando solo queda una fecha por disputarse.

A pesar de ello, el mendocino volvió a completar un año sólido: una victoria, seis top ten y regularidad en casi todas las carreras, consolidándose como uno de los referentes del nuevo Ford Mustang, modelo que debutó oficialmente esta temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1990115499640758331&partner=&hide_thread=false

Agustín Canapino domina la Copa de Oro y ya roza su quinto campeonato

El Turismo Carretera 2025 se encamina a un cierre que parece tener un solo dueño. Con su 5° puesto en Toay, Agustín Canapino sumó puntos vitales que lo dejan con 189 unidades, muy por delante de Santiago Mangoni (131,5), Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124,5).

El arrecifeño necesita apenas 13 puntos en La Plata —o incluso menos si ninguno de sus rivales gana— para consagrarse pentacampeón del TC, reafirmando el dominio de Chevrolet en la categoría.

“El objetivo era salir de La Pampa con chances reales de definir y lo conseguimos. El equipo hizo un trabajo perfecto”, dijo Canapino, quien se mostró prudente de cara a la fecha final.

Ledesma volvió a ganar y Chevrolet hizo doble fiesta en Toay

La alegría pampeana tuvo dueño: Christian Ledesma se quedó con la 14ª final del año y volvió a festejar después de 1.527 días.

El marplatense, con su Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, se impuso con autoridad luego del abandono de Mariano Werner (Mustang) en la vuelta 13, y cortó una racha de 61 carreras sin triunfos.

A los 49 años, alcanzó su victoria número 27 en el TC, igualando a Oscar Castellano y Emilio Satriano en el historial de la categoría.

Detrás se ubicaron Mauricio Lambiris (Mustang), segundo, y Valentín Aguirre (Camaro), tercero.

La jornada fue una fiesta total para Chevrolet, que celebró tanto el regreso de Ledesma al podio como la consolidación de Canapino en la punta del certamen.

Un cierre con aroma a definición y orgullo mendocino

La última cita del año, el 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, será el escenario donde Canapino buscará cerrar un campeonato brillante, mientras que Santero intentará despedir el año con un podio que le devuelva protagonismo.

