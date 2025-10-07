7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Colección exclusiva

Subastarán camisetas históricas de Diego Maradona, junto con objetos personales

Los fanáticos del ídolo del fútbol Diego Maradona tendrán la oportunidad de adquirir objetos que le pertenecieron. Mirá cómo será la subasta.

Subastarán camisetas históricas de Diego Maradona, junto con objetos personales

Subastarán camisetas históricas de Diego Maradona, junto con objetos personales

Por Sitio Andino Deportes

Cinco años después de su fallecimiento, Diego Maradona continúa despertando pasión, nostalgia y admiración en todo el mundo. Ahora, una nueva oportunidad permitirá a los admiradores del 10 acercarse al ídolo. Mirá todo el panorama en Sitio Andino

La casa Matchday Football Auctions subastará una colección exclusiva de artículos personales y camisetas históricas utilizadas por el ídolo argentino.

Lee además
El rugby internacional se reorganiza con la Nations Cup 2026 y un calendario que transforma a Los Pumas.  
cambios

El rugby mundial cambia su calendario y Los Pumas enfrentan un nuevo desafío
El Lobo va por la victoria.
el detalle completo

El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

La subasta se desarrollará de manera online entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre, con una duración total de 30 días. Serán más de veinte piezas únicas, entre las que destacan camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli y Barcelona, además de objetos icónicos como los aros que usó en su partido de despedida y una placa conmemorativa del campeonato de 1981 obtenido con el “Xeneize”. Cada ítem representa un fragmento de la vida y carrera de quien transformó el fútbol en arte.

maradona
Los fanáticos podrán adquirir artículos del ídolo.

Los fanáticos podrán adquirir artículos del ídolo.

La subasta de pertenencias de Diego Maradona

La joya indiscutida de la subasta será la camiseta que Maradona vistió en la final de la Copa del Rey de 1984 entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, recordada por el violento episodio conocido como “La Batalla del Bernabéu”.

Aquella noche, Diego se reencontró con Andoni Goikoetxea, el defensor que un año antes lo había fracturado, y el enfrentamiento derivó en una trifulca masiva que marcó el final de su etapa en el club catalán. “Todos fuimos de frente”, recordaría años después el propio Diego sobre aquel momento que quedó grabado en la memoria del fútbol.

Según detalló la casa de subastas, la prenda conserva las huellas de esa batalla futbolística: presenta roturas en el cuello, un corte horizontal por forcejeo y desgarros en la tela, signos que certifican su autenticidad.

La historia detrás de la camiseta también es singular: fue recogida por una lavandera del Barcelona, quien la conservó como recuerdo y años más tarde la obsequió al padre del actual propietario. La pieza permaneció en esa familia durante cuatro décadas, hasta ahora, cuando se decidió ponerla en venta.

Más sobre la movida de Diego Maradona

La colección incluirá además artículos personales como los pendientes usados por Maradona en su despedida en La Bombonera, evocando su inmortal frase: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Mientras tanto, su camiseta del Mundial de México 86, vendida en 8 millones de dólares, sigue ostentando el récord de la prenda deportiva más cara de la historia.

Esta nueva subasta promete reavivar la llama del mito, demostrando una vez más que el legado del “Barrilete Cósmico” sigue tan vivo como su eterna magia dentro de una cancha.

Temas
Seguí leyendo

¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle

El Deportivo Maipú sueña con el ascenso: ya tiene rival en el Reducido y fecha confirmada

Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

Preocupación en Boca: comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo y mensaje del plantel

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 con Racing en un duelo donde mereció mucho más: se viene el Tomba

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso: confirmado cuándo y dónde se juega

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo va por la victoria.
el detalle completo

El Lobo en la final por el salto a la Liga Profesional: cuánto salen las entradas para ver a Gimnasia

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. video
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Te Puede Interesar

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos
Impacto psicológico y social

Escolaridad protegida en Mendoza: una estrategia en la educación para acompañar a estudiantes en riesgo

Por Carla Canizzaro
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
TENSIÓN

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Por Sitio Andino Política
Qué dice el nuevo protocolo de la DGE sobre el bullying y cómo se aplicará en las aulas
De qué se trata

La DGE aplica un nuevo protocolo contra el bullying en todas las escuelas

Por Celeste Funes