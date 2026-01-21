Séptima fecha clave en la Champions League con el Barcelona como protagonista

Barcelona, Bayern, Juventus y Liverpool, entre los protagonistas de una jornada decisiva en la Champions League.

La UEFA Champions League entra en su tramo más sensible. Este miércoles se completa la séptima y anteúltima fecha del torneo europeo, una jornada donde la tabla empieza a apretarse y la calculadora pesa casi tanto como la pelota. Con el nuevo sistema, la pelea no solo es por clasificar, sino por meterse entre los ocho mejores y esquivar los peligrosos playoffs.

El foco principal de la jornada estará puesto en el FC Barcelona , que visitará al Slavia Praga en el Fortuna Arena. El equipo de Hansi Flick llega con un andar irregular y fuera del Top 8 , por lo que sumar de a tres se volvió una necesidad para mantener chances de clasificación directa.

Una derrota o incluso un empate podría complicar seriamente el panorama del conjunto blaugrana de cara a la última fecha.

La jornada tendrá varios partidos de alto voltaje , con equipos históricos buscando asegurar su lugar en la siguiente fase:

Galatasaray vs Atlético de Madrid abrirán el día en Turquía, mientras que Juventus y Benfica protagonizarán uno de los duelos más atractivos en Italia.

También habrá acción para gigantes como Bayern Múnich, que recibe a Union Saint Gilloise, y Liverpool, que visita al Olympique de Marsella en un cruce con clima europeo pesado.

Todos los partidos de la séptima fecha de la Champions League

14.45 (AR/CL/UY)

Galatasaray (TUR) vs Atlético de Madrid (ESP)

Qarabag (AZE) vs Eintracht Frankfurt (ALE)

17.00 (AR/CL/UY)

Atalanta (ITA) vs Athletic Club (ESP)

Chelsea (ING) vs Pafos (CHI)

Bayern Múnich (ALE) vs Union Saint Gilloise (BEL)

Juventus (ITA) vs Benfica (POR)

Newcastle (ING) vs PSV Eindhoven (NED)

Olympique Marsella (FRA) vs Liverpool (ING)

Slavia Praga (CZE) vs Barcelona (ESP)

Cómo ver la Champions League en Argentina

La jornada completa de la UEFA Champions League se podrá seguir en vivo este miércoles desde las 14.45 por Fox Sports y ESPN, a través de DIRECTV o vía streaming por DGO, disponible en todos los dispositivos.