¿Se quitó la vida en la cárcel? La confesión más desgarradora sobre Dani Alves

Ney Alves, hermano del ex jugador de la Selección de Brasil rompió el silencio y desmintió la información.

Sin embargo, Ney Alves , hermano del ex jugador de la Selección de Brasil rompió el silencio y desmintió la información que divulgó Paulo Albuquerque , un supuesto periodista brasileño y apuntó en contra de aquellos que quieren generarle daño a su familia.

“ No es suficiente. Ahora la locura es que quieren verlo muerto. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Mi padre tiene más de 70 años. Mi madre tiene más de 60. No tienen familia, ¿verdad? Estas páginas que siguen difundiendo estas cosas. Que Dios tenga misericordia de ustedes ”, agregó.

¿Cuál fue la información que se divulgó en redes sociales sobre Dani Alves?

A través de su cuenta de X, Paulo Albuquerque publicó una frase determinante: “La información que me llega es que Daniel Alves se suicidó”.

De inmediato dicha información tomó protagonismo y fue allí que el autor de dicha publicación también dio marcha atrás asegurando que no se refería al ex jugador del Paris Saint-Germain. “Chicos, por el amor de Dios, ¿cuál es esta repercusión? Me refiero a mi primo Danielzinho de Nova Iguaçu que estaba desaparecido, pero ya lo encontraron con vida”, escribió.

Asimismo, Acaz Felleger, periodista y asesor de prensa del jugador que tuvo un último paso por el Tigres de México antes de ser detenido se refirió a lo sucedido en una entrevista con Radio Itatiaia, de Belo Horizonte: “La información fue plantada en Twitter sin ningún fundamento. Ninguna veracidad. Hablé con el abogado y este irresponsable debería ser demandado”.