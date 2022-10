River Plate despedirá oficialmente a Marcelo Gallardo en Mendoza

En tanto, en el elenco español hay varios viejos conocidos en Núñez. El entrenador es Manuel Pellegrini, quien dirigió al club entre 2002 y 2003 y fue campeón del Clausura en su último año allí. Además, entre las filas del equipo sevillano se encuentran Guido Rodríguez y Germán Pezzella, dos futbolistas surgidos en el Millonario, quienes hoy son parte de la Selección Argentina y hasta fueron dirigidos por el Muñeco.

Pablo Solari analizó su primer semestre en River

En la presentación del triangular habló Pablo Solari, una de las incorporaciones de River para este último semestre. El delantero de 21 años, que marcó 8 goles en 19 partidos (15 como titular) en River luego de su paso por Colo Colo, expresó lo siguiente: "No me imaginaba un comienzo como el que tuve, me encantaría poder hacerlo siempre. Lamentablemente después de la lesión contra Barracas Central me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, quedan estos dos amistosos y pensar en lo que viene, pienso ponerme de la mejor manera en la pretemporada para volver de la mejor manera”.

Fuente: Club River Plate/sportingnew.com