19 de abril de 2026
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Superclásico River vs Boca: cuándo juegan, hora, TV y todo lo que hay que saber del duelo clave

River Plate y Boca Juniors vuelven a enfrentarse en el Monumental en un Superclásico que puede marcar el rumbo del torneo. Mirá todos los detalles.

River y Boca vuelven a enfrentarse en el Monumental en un Superclásico que puede marcar el rumbo del torneo.

River y Boca vuelven a enfrentarse en el Monumental en un Superclásico que puede marcar el rumbo del torneo.

Por Sitio Andino Deportes

River y Boca volverán a verse las caras en el Superclásico más esperado del fútbol argentino. El partido se jugará este domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que puede ser determinante para el futuro de ambos en la temporada.

El cruce llega en un contexto de alta exigencia y con mucho en juego en la tabla.

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Cuándo juegan River vs Boca y dónde ver el Superclásico

El Superclásico entre River y Boca se disputará el domingo 19 de abril a las 17 (hora argentina) en el Monumental.

El encuentro se podrá ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, además de plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play.

Se trata del partido más importante de la fecha 15, en el marco de un interzonal que siempre genera máxima expectativa.

Cómo llegan River y Boca al partido más importante del torneo

River llega en un gran momento. El equipo de Eduardo Coudet suma cinco triunfos consecutivos en el torneo local, se ubica segundo en la Zona B con 26 puntos y ya aseguró su clasificación a los playoffs. El Millonario además viene de ganar en la Sudamericana, lo que refuerza su confianza de cara al clásico.

Boca, por su parte, se posiciona cuarto en la Zona A con 21 puntos, en una campaña más irregular pero con margen para clasificarse. El equipo dirigido por Claudio Úbeda sabe que una victoria en el Monumental puede ser clave para asegurar su lugar en la siguiente fase y, además, estirar la ventaja en el historial.

El historial del Superclásico y los últimos antecedentes

El historial entre River y Boca es uno de los más parejos y apasionantes del mundo.

En total se enfrentaron 265 veces, con:

  • 93 victorias de Boca
  • 88 de River
  • 84 empates

En el último cruce disputado en la Bombonera, el Xeneize se impuso 2-0, mientras que el último enfrentamiento en el Monumental fue victoria del Millonario 2-1.

Los últimos cinco partidos reflejan la paridad:

  • 2025: Boca 2-0 River
  • 2025: River 2-1 Boca
  • 2024: Boca 0-1 River
  • 2024: River 2-3 Boca
  • 2024: River 1-1 Boca

Cada Superclásico es una historia distinta, pero todos tienen un denominador común: máxima tensión, impacto y protagonismo absoluto.

Un partido que puede marcar el rumbo del campeonato

El Superclásico no es un partido más. Es el encuentro que puede cambiar dinámicas, consolidar rachas o generar dudas. River buscará sostener su gran presente y reafirmar su candidatura, mientras que Boca intentará dar el golpe como visitante y acomodarse definitivamente en la tabla.

Además, teniendo en cuenta que ambos están en diferentes zonas, podrían volver a cruzarse en playoffs, lo que aumenta aún más la expectativa. El Monumental será escenario de otra edición de un clásico que siempre deja huella.

Preguntas frecuentes sobre el Superclásico

¿Cuándo juegan River vs Boca?

El domingo 19 de abril a las 17.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Monumental.

¿Por dónde se puede ver?

Por ESPN Premium y TNT Sports.

¿Cómo llega River?

Con cinco triunfos seguidos y ya clasificado a playoffs.

¿Cómo llega Boca?

Cuarto en su zona y buscando asegurar su clasificación.

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