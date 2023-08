Renunciaron todas las jugadoras de la selección de fútbol femenino de España: "Se acabó"

"¿Es tan grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir", dijo Rubiales este viernes en una Asamblea Extraordinaria de la federación deportiva que preside. "No voy a dimitir, ¡no voy a dimitir!", insistió.