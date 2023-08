Habló la tercera víctima de abuso sexual del extenista Raúl Pérez Roldán: "Me arruinó la vida"

Habló la tercera víctima de abuso sexual del ex tenista Raúl Pérez Roldán: "Me arruinó la vida"

En su duro testimonio, remarcó que "lo único que quería era verme mal, fea, gorda, ni deseada ni querida. Es una mala manera, obviamente, con el paso del tiempo uno se da cuenta. Pero fue la única manera que pude metabolizar lo que pasó. Somos una familia muy tradicional y unida, si se lo contaba a mi padre o mis abuelos iban a salir a matarlo, era mucho peso para una nena. Ahora como adulta puedo elaborar mis pensamientos desde otro lado y personalmente creo que él es un gran sociópata. Creo que nunca mostraba lo que era. Era un gran seductor con los adultos, mis padres y los de mis compañeros les firmaron un poder total sobre nosotros en el exterior. Para mí, él tiene ese don siniestro de convencer a la gente para llegar a sus fines. Estoy casi convencida de que la gente le creía lo que él vendía".

Embed

Incluso, contó que "él manejaba nuestra plata, tenía un poder total de todas nuestras actividades en el exterior. Hasta para poder comprar un sándwich, teníamos que pedirle la plata a él. Cualquier formato que él firmara, era como tenía la autorización de mis padres. Creo que él lo único que quería era demostrar poder".

Explicó que desde un principio, los insultos y los golpes estuvieron presentes: "Siempre fue notorio que conmigo tenía algo, no me quería. Siempre sentí eso, menosprecio. Una, como nena, piensa que hizo algo para que la traten así. Yo era muy chiquita, súper callada e introvertida. Para mí lo que él decía era como si fuese mi padre, hasta que empezaron los golpes. Ahí es donde me dije que algo estaba haciendo mal, fue lo primero que se me ocurrió pensar. Incluso ganando estaba todo mal. Tenía pánico". Y más tarde concluyó, "no quise viajar más ni jugar más al tenis, no quise vivir más la vida que tenía hasta ese momento. Literalmente me arruinó la vida. No quise entrar más a una cancha", sentenció.

La resiliencia, romper el silencio y la comunicación con las otras víctimas de Raúl Pérez Roldán

Cuando pudo juntar fuerzas, rastreó a Guillermo, "para decirle que lo lamentaba mucho, que me solidarizaba con él porque yo sabía lo que había sentido. Cuando logré contactarlo, me comentó de la causa y me dio el teléfono del abogado Juan Ignacio Pascual. En algún momento la gente que hace mal, lo tiene que pagar".

image.png Habló la tercera víctima de abuso sexual del ex tenista Raúl Pérez Roldán: "Me arruinó la vida" América TV

Hoy, es coach y quiere que su experiencia sirva para evitar este tipo de dramas. "Los niños merecen ser lo más felices posible. Yo no fui feliz como podría haberlo sido. Yo era muy feliz cuando jugaba al tenis y eso se me privó, me lo quitó este ser. Yo no quería que me estén pegando y lastimando todo el tiempo, yo quería disfrutar de un deporte.

"Las heridas quedan abiertas, uno tiene que ver que hace con ellas, si las quiere mostrar o ver qué hacer para que no les pase a los demás. Espero que mi cicatriz sirva para que otro no la tenga. Una que ahora es madre y docente, no quisiera que nunca ningún niño tenga que pasar ni un cuarto de lo que yo pasé"/ El diario de Tandil.