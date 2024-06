Real Madrid: cuándo será la presentación de Kylian Mbappé

El renovado Santiago Bernabéu también presenta desafíos logísticos para la presentación de Mbappé. El estadio, que ha vuelto a ser operativo tras obras de remodelación, tiene una agenda cargada de eventos. Entre ellos, destacan los conciertos de Duki el 8 de junio, Manuel Carrasco el 29 de junio y Luis Miguel el 6 y 7 de julio. Estos eventos no solo ocupan el estadio el día del evento, sino también días antes y después para los montajes y desmontajes necesarios .

Una vez finalizados estos eventos, el Bernabéu estará disponible nuevamente el 15 y 16 de julio , fechas que coinciden perfectamente con el final de la Eurocopa y con la posible llegada de Mbappé. Esta coincidencia no es casual, ya que se espera un lleno total para recibir al nuevo galáctico del Real Madrid, cuya llegada ha sido esperada por los hinchas durante más de cinco años.

La salida turbulenta de Kylian Mbappé del PSG

El traspaso de Mbappé al Real Madrid no ha estado exento de tensiones. El delantero comunicó su salida del PSG a través de un video en sus redes sociales, lo que desató una serie de conflictos entre ambas partes. El PSG, en represalia, decidió no pagarle un monto cercano a los 80 millones de euros, que correspondía a su sueldo de abril y otras primas. Según el club parisino, Mbappé había asumido el compromiso de no irse gratis, lo que complicó aún más la relación.

image.png Real Madrid: cuándo presentan a Kylian Mbappé Foto: AP

A pesar de estos conflictos, la llegada de Mbappé al Real Madrid es inminente. El delantero llegará como jugador libre, lo que significa que el club merengue no pagará por su traspaso, sino que solo se hará cargo de su sueldo, estimado en 35 millones de euros por temporada. Este hecho, junto con la expectación generada por su llegada, promete un recibimiento espectacular en el Bernabéu, similar al de estrellas anteriores como Cristiano Ronaldo.

"La espera llegó a su fin y el capitán de Francia será jugador del Merengue", confirmaron medios españoles, destacando que el anuncio oficial se hará después de la final de la Champions League que el Real Madrid disputará contra el Borussia Dortmund. Esta presentación se espera que sea uno de los eventos más destacados del verano europeo./Olé.