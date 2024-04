Rafael Nadal le puso fecha de cierre a su carrera ¿Cuándo será?

A pesar de que el hoy número 646 del ranking ATP esté en el ocaso de su carrera y de esta frase que sacudió al mundo del tenis, Nadal aclaró que no irá de paseo al Barcelona Open: "En la vida siempre hay un final. No sé si será mi última participación, pero esa es mi sensación actual. Estoy feliz de estar aquí, es un regalo. Quiero disfrutarlo sin renunciar a ser competitivo, no me lo tomo como un homenaje. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades".

"Estuve entrenándome con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir. No estar me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar mañana" agregó el mallorquín refiriéndose a su ausencia en Montecarlo.

Por último, el tenista que conquistó cinco Copas Davis habló sobre la ausencia de su compatriota Carlos Alcaraz en el certamen de Barcelona: "Me sabe mal por él, porque no puede jugar un torneo importante que ha ganado dos veces, y le deseo que se recupere rápido y bien. Pero yo no estoy capacitado para pensar en semifinales".