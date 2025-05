Qué figura argentina fue frisada por su DT y preocupa a Scaloni

Según aseguraron desde el medio inglés The Athletic, Alejandro Garnacho tuvo una fuerte charla con Ruben Amorim, quien le informó que no será tenido en cuenta para la próxima temporada y deberá buscarse nuevo club .

El punto de inflexión se dio el pasado miércoles, luego de que el United perdiera la final de la Europa League ante el Tottenham y Garnacho apuntó directamente contra el DT. "Es duro para todos, después de esta temporada que la verdad fue una m... Perdimos esta final y en la liga no le ganamos a nadie. Hasta llegar a la final he jugado todas las rondas, ayudando al equipo, pero jugar hoy 20 minutos… no sé... Voy a intentar disfrutar el verano y ver que pasa después“, soltó muy enojado.