Qué campeones del mundo estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024

Según lo cuenta Perfil en su portal deportivo, sabiendo que los Juegos Olímpicos de París 2024 se jugarán a partir del 26 de julio, la Selección de fútbol de Argentina Sub 23de fútbol deberá presentar lo antes posible la lista de jugadores que participarán de dicho certamen. En este margen, se conocieron a dos campeones del mundo en Qatar 2022 que representarían a la Albiceleste de Javier Mascherano en busca de la tercera medalla dorada.

En ese mismo sentido, el comunicador social de TyC Sports agregó que tanto el Manchester City como el Benfica, acordaron la cesión de estos jugadores. “Los clubes dieron el ok, es muy importante que lo den porque no es una competencia FIFA, no está bajo el calendario FIFA y necesitan si o si que los clubes lo cedan. Lo concreto es que los dos van a ser parte de los Juegos Olímpicos en París”, concluyó.