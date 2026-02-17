Prigioni definió la lista para la segunda ventana clasificatoria con el objetivo de volver al Mundial

Facundo Campazzo, uno de los preseleccionados por el entrenador argentino.

La Selección de básquetbol de Argentina ya tiene su preselección para la segunda ventana de los Clasificatorios rumbo al Mundial FIBA 2027 . El entrenador Pablo Prigioni anunció una nómina de 24 jugadores que podrían ser convocados para los compromisos ante Uruguay y Panamá .

Los encuentros se disputarán el viernes 27 de febrero frente a Uruguay y el lunes 2 de marzo contra Panamá , ambos en el Estadio Obras Sanitarias . De esta lista saldrán los convocados definitivos, que comenzarán a entrenarse a partir del 21 de febrero, en función de su disponibilidad según los compromisos con sus clubes.

La nómina completa difundida por el cuerpo técnico incluye a los siguientes basquetbolistas:

Pablo Prigioni dio a conocer la pre lista de convocados para la ventana de febrero.

El listado reúne a jugadores que militan en ligas de Argentina, España, Italia y Brasil , y que serán evaluados para integrar el plantel definitivo de la próxima ventana internacional.

El camino de la Selección de básquetbol de Argentina en los Clasificatorios FIBA

El seleccionado nacional inició su participación en noviembre con dos victorias ante Cuba: 80-68 como visitante y 105-49 en Buenos Aires, resultados que lo dejaron como líder del Grupo D con una diferencia de puntos de +68.

Uruguay también ganó sus compromisos ante Panamá, aunque con menor diferencia (+35), por lo que la próxima ventana será clave para consolidar el liderazgo y encaminar la clasificación.

El objetivo: consolidar el rumbo hacia Qatar 2027

Prigioni estará acompañado por el mismo staff técnico que trabajó en las últimas competencias internacionales y en la AmeriCup 2025, en busca de sostener la base del equipo y darle continuidad al proyecto: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi.

La doble fecha frente a Uruguay y Panamá aparece como un paso determinante para afianzar el primer lugar del grupo y seguir construyendo el camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027, luego de la decepcionante eliminación del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia 2023.