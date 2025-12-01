Holgado triunfo de Argentina, que cerró con puntaje ideal la primera ventana clasificatoria

Fran Cáffaro, uno de los mejores en la contundente victoria argentina.

La Selección de básquetbol de Argentina mejoró notablemente su imagen respecto al debut en los Clasificatorios al Mundial Qatar 2027 y superó —en la segunda fecha de las Eliminatorias— a Cuba , mismo rival que en el debut, por un contundente 105 a 49 , en el estadio de Obras Sanitarias.

La actuación del equipo dirigido por Pablo Prigioni fue tan sólida como necesaria para cerrar la primera ventana con una imagen renovada. Con un segundo tiempo demoledor , Argentina no dejó margen para la reacción caribeña y construyó una victoria amplia apoyada en el goleo repartido y en varios rendimientos individuales destacados.

Gabriel Deck , máximo anotador con 18 puntos, y Francisco Cáffaro , determinante en la pintura, encabezaron una lista de seis jugadores en doble dígito que explican la superioridad albiceleste.

Los dirigidos por Pablo Prigioni se impusieron por una amplísima diferencia a Cuba.

El quiebre del encuentro llegó tras el entretiempo: la Selección metió un parcial de 13-0 apenas iniciado el tercer cuarto y abrió una brecha indescontable.

Para entonces, Cuba ya no encontraba respuestas frente a la intensidad defensiva y el dominio en los tableros de Argentina, que además recuperó la puntería de tres puntos. Ese tramo se reflejó en un contundente 34-13 en el tercer parcial y un global aplastante en la segunda mitad (64-22).

Con el duelo resuelto, Prigioni aprovechó para rotar y dar minutos a los más jóvenes, sin que bajara la energía colectiva. Así, Argentina cerró la ventana con récord perfecto (2-0) y buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Cuándo vuelve a jugar la Selección de básquetbol de Argentina

La continuidad de los Clasificatorios será en 2026: el 27 de febrero frente a Uruguay en Buenos Aires, el 2 de marzo ante Panamá; y las revanchas, el 2 de julio en Montevideo y el 5 en Ciudad de Panamá.