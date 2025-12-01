Holgado triunfo de Argentina, que cerró con puntaje ideal la primera ventana clasificatoria

La actuación del equipo dirigido por Pablo Prigioni fue tan sólida como necesaria para cerrar la primera ventana con una imagen renovada. Con un segundo tiempo demoledor, Argentina no dejó margen para la reacción caribeña y construyó una victoria amplia apoyada en el goleo repartido y en varios rendimientos individuales destacados.
Para entonces, Cuba ya no encontraba respuestas frente a la intensidad defensiva y el dominio en los tableros de Argentina, que además recuperó la puntería de tres puntos. Ese tramo se reflejó en un contundente 34-13 en el tercer parcial y un global aplastante en la segunda mitad (64-22).
Con el duelo resuelto, Prigioni aprovechó para rotar y dar minutos a los más jóvenes, sin que bajara la energía colectiva. Así, Argentina cerró la ventana con récord perfecto (2-0) y buenas sensaciones de cara a lo que viene.
Cuándo vuelve a jugar la Selección de básquetbol de Argentina
La continuidad de los Clasificatorios será en 2026: el 27 de febrero frente a Uruguay en Buenos Aires, el 2 de marzo ante Panamá; y las revanchas, el 2 de julio en Montevideo y el 5 en Ciudad de Panamá.