Clasificatorios Mundial Qatar 2027

Con lo justo, Argentina inició su camino al Mundial 2027 con un pálido triunfo

Ante Cuba, un rival de menor categoría, la Selección de básquetbol de Argentina arrancó las Eliminatorias con una victoria deslucida por 80 a 68. Gonzalo Corbalán, máximo anotador.

Nicolás Brussino tuvo una floja actuación. como la mayor parte del plantel nacional.

Foto: Prensa Confederación Argentina de Básquet
La Selección de básquetbol de Argentina inició su camino al Mundial de Qatar 2027 con un deslucido triunfo ante Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de ese país, por 80 a 68. Fue por la primera fecha de los Clasificatorios para la cita ecuménica, que tiene un condimento extra para el combinado nacional, luego de haber quedado eliminado de una copa del Mundo (Filipinas, Japón e Indonesia 2023) por primera vez tras 41 años.

En esta oportunidad, Argentina fue dirigida por Nicolás Casalánguida, ya que tanto el primer entrenador, Pablo Prigioni, como el primer asistente, Herman Mandole, no estuvieron en el partido inicial. No obstante, se unirán al grupo en Buenos Aires y el head coach dirigirá al equipo en el cierre de la ventana en Buenos Aires, el próximo lunes.

Alex Negrete, Argentina versus Cuba, ventana Eliminatorias 27-11-25
La selección Argentina de básquetbol se impuso ante Cuba en el primer partido de los Clasificatorios a Qatar 2027.

El quinteto inicial del combinado nacional no contó con sus dos principales figuras: los jugadores del Real Madrid Facundo Campazzo y Gabriel Deck, a quienes el DT les dio descanso por su largo viaje desde Europa y su reciente participación en Euro Liga. A cancha salieron José Vildoza, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, Juan Fernández y Francisco Cáffaro.

La idea del cuerpo técnico fue rotar permanentemente y que los doce integrantes del plantel sumaran minutos. Estrategia que aportó a la falta de ritmo de la mayoría de los jugadores, que se mostraron erráticos, fundamentalmente en el tiro de tres (que dejó un pobrísimo 5/28, con un 17,86% de efectividad desde esa línea). Las excepciones fueron Corbalán y Cáffaro, máximos anotadores con 19 y 18 puntos, respectivamente.

Cuando Casalánguida dispuso los ingresos de Campazzo y Deck (quienes disputaron 14 y 13 minutos, respectivamente) se notó la diferencia de calidad, ante un rival de menor jerarquía pero que batalló hasta el final, con el empuje de su público. Pese al escaso tiempo en cancha, Facu fue el máximo asistidor (junto a "Pepe" Vildoza) de Argentina, con cuatro pases gol.

Argentina se impuso en todos los cuartos, salvo el último, que finalizó igualado en 19. Sin embargo, nunca pudo despegarse en el tanteador, ya que cada vez que sacaba una buena distancia, los locales apretaban las clavijas y se aproximaban nuevamente en el marcador.

Tras el encuentro en tierras cubanas, la delegación emprenderá viaje a Buenos Aires donde entrenará sábado y domingo antes de cerrar la primera doble fecha el lunes 1º de diciembre desde las 19 en el estadio Obras Sanitarias, ante el mismo rival. Algo quedó claro en este encuentro: deberá mejorar mucho si no quiere volver a perderse un Mundial de la disciplina.

Cómo sigue el camino para la Selección Argentina de Básquet en los Clasificatorios a Qatar 2027

  • 1/12 vs Cuba en Buenos Aires (19 horas), en el Estadio de Obras Sanitarias.
  • 27/2 vs Uruguay (local)
  • 2/3 vs Panamá (local)
  • 2/7 vs Uruguay (visita)
  • 5/7 vs Panamá (visita)
