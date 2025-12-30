30 de diciembre de 2025
Paul Aron apuntó contra Franco Colapinto y abrió el debate en la Fórmula 1

El piloto reserva de Alpine cuestionó las diferencias de oportunidades para llegar a la dura Fórmula 1 y le tiró a Franco Colapinto. Mirá qué dijo.

Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto de Alpine en la Fórmula 1 2026. &nbsp;

Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto de Alpine en la Fórmula 1 2026.

 

Aunque la temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó, el clima interno en Alpine F1 Team ya sumó tensión. El estonio Paul Aron, piloto reserva de la escudería francesa, realizó declaraciones que generaron repercusión al cuestionar las diferencias de oportunidades en el acceso a la máxima categoría y poner el foco en el contexto que rodea al argentino Franco Colapinto.

La frase que encendió la polémica en Alpine

En una entrevista con un medio de su país, Aron vinculó el camino hacia la Fórmula 1 con el respaldo económico y demográfico de cada nación: “Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes”, sostuvo el piloto de 21 años, sin hacer referencia a cuestiones deportivas.

Frustración y reclamo por las oportunidades

Aron profundizó su postura al describir las dificultades que atravesó durante su formación: “Sé muy bien que este camino ha sido más fácil para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada”, afirmó.

Sus palabras reabrieron el debate sobre el peso del contexto económico frente al mérito individual en un deporte históricamente condicionado por el presupuesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2005703817946415379&partner=&hide_thread=false

El contraste con el recorrido de Colapinto

La comparación generó ruido en el ambiente, sobre todo por el camino que debió transitar Colapinto. El argentino dejó el país a muy corta edad, se instaló solo en Europa y compitió durante años con presupuestos ajustados, atravesando categorías altamente competitivas antes de consolidarse dentro de las academias.

Su llegada a la Fórmula 1 no se dio como un anuncio rutilante, sino tras un proceso prolongado, que incluyó trabajo en simulador, desarrollo en pista y oportunidades ganadas carrera tras carrera, hasta convertirse en una de las apuestas a futuro de Alpine.

El rol de piloto reserva, otro foco de conflicto

Más allá de la comparación con Colapinto, Aron también expresó su descontento con el rol de piloto reserva y el riesgo de quedar estancado: “Llevo un año y, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”, advirtió.

Incluso fue crítico con la rutina diaria dentro del equipo: “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego”, dijo en referencia al trabajo en el simulador.

Un escenario cargado de tensión interna

En la temporada 2026, Aron compartirá el rol de reserva en Alpine con Kush Maini y Jack Doohan, mientras observa desde los boxes el desarrollo de la dupla Colapinto–Gasly.

