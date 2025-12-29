29 de diciembre de 2025
La F1 confirmó el número de Franco Colapinto en 2026: el dorsal que ilusiona a Argentina

La Fórmula 1 oficializó el dorsal del piloto argentino Franco Colapinto para 2026 con Alpine. No te pierdas los detalles.

Franco Colapinto usará el mismo dorsal en su debut como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 confirmó uno de los detalles más esperados por los fanáticos argentinos: Franco Colapinto mantendrá su dorsal 43 en la temporada 2026, año en el que debutará como titular en Alpine. El número se lucirá en su casco y en el nuevo monoplaza del equipo francés.

El dorsal 43, una marca registrada de Colapinto

Más allá de los cambios técnicos y reglamentarios que estrenará la categoría en 2026, hay aspectos que no se modificarán para el piloto bonaerense. Uno de ellos es el número 43, que Franco utiliza desde su llegada a la élite del automovilismo en 2024 y que ya se convirtió en parte de su identidad deportiva.

Colapinto compartirá equipo nuevamente con Pierre Gasly, y ambos encabezarán el nuevo proyecto de Alpine con un auto completamente renovado, diseñado bajo el reglamento que promete transformar a la Fórmula 1 “de punta a punta”.

El anuncio de la F1 y el respaldo de los fanáticos

La confirmación del dorsal llegó a través de las redes oficiales de la Fórmula 1, con un posteo especial que destacó a los pilotos hispanos del campeonato. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de apoyo para Colapinto, reflejando el fuerte impacto que genera su presencia en la máxima categoría.

A pocas semanas del inicio de la pretemporada, el piloto argentino recibió una verdadera muestra de cariño popular, consolidándose como uno de los nombres que más expectativa despiertan de cara al nuevo ciclo.

El significado especial del número 43

El dorsal 43 no es un simple detalle estético en la carrera de Colapinto. Su vínculo con ese número se remonta a su historia familiar y a su paso por las categorías formativas, acompañándolo en cada etapa clave de su crecimiento deportivo.

La última gran aparición simbólica del 43 se dio en el anuncio oficial de su titularidad para 2026, realizado el 7 de noviembre de 2025. Previamente, Alpine había publicado una placa enigmática con la pregunta: “¿Ya hicieron los cálculos?”. La suma de la fecha (7+11+25) dio como resultado 43, y el anuncio final se lanzó exactamente a las 10:43, combinando el número de Gasly con el de Franco.

El mapa de dorsales para la Fórmula 1 2026

Días atrás, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer el listado completo de dorsales para la temporada 2026. Entre las novedades se destaca la incorporación de Arvid Lindblad con el número 41 en Racing Bulls.

Además, Checo Pérez volverá a utilizar el dorsal 11, mientras que Valtteri Bottas competirá con el 77 en Cadillac, en un campeonato que combinará caras nuevas, regresos fuertes y una renovación técnica histórica.

Con el 43 confirmado, Franco Colapinto ya tiene un símbolo claro para iniciar el desafío más importante de su carrera en la Fórmula 1.

