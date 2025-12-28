Cuándo volverá Franco Colapinto a Europa y cómo trabajará Alpine de cara a la F1 2026

Franco Colapinto entrena en Argentina antes de regresar a Enstone para iniciar la pretemporada con Alpine.

Mientras aprovecha sus últimos días de descanso en Argentina , Franco Colapinto ya tiene marcado en el calendario su regreso a Europa . El piloto iniciará en breve un exigente plan de preparación con Alpine , de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que estará atravesada por un profundo cambio reglamentario.

El año 2025 fue especialmente duro para Colapinto , condicionado por el bajo rendimiento del Alpine A525 , uno de los autos menos competitivos de la Fórmula 1 . Sin embargo, el cierre de la temporada dejó señales alentadoras que renuevan las expectativas dentro de la escudería francesa.

Durante el receso, el bonaerense se repartió entre Pilar y San Andrés de Giles , donde vive su padre, Aníbal Colapinto . Más allá del descanso, el piloto mantuvo una rutina activa de entrenamiento físico , consciente de la exigencia que impondrá el próximo calendario.

Las vacaciones de Franco Colapinto se extenderán hasta los primeros días de enero , momento en el que regresará a Enstone , la base central de Alpine , para comenzar formalmente su preparación para 2026.

Franco Colapinto, de vacaciones en San Andrés de Giles, fue a la carnicería a comprar para el asado y dejó una postal hermosa. “Dame el teléfono que la saco yo”, le dijo al carnicero para la foto. Entre los 20 mejores pilotos del mundo y con la humildad intacta. pic.twitter.com/BEfJCQyMiQ

Allí tendrá su primer contacto directo con el Alpine A526, el monoplaza que marcará el inicio de una nueva era técnica para el equipo. Las primeras jornadas estarán enfocadas en la prueba de butacas, sesiones intensivas en el simulador y ajustes iniciales sobre el comportamiento del auto.

Dentro del equipo hay optimismo por el nuevo proyecto, especialmente por la incorporación del motor Mercedes, que habría mostrado avances significativos en potencia y eficiencia, con una mejora estimada cercana a los 25 caballos respecto al año anterior.

Barcelona, ensayos cerrados y el impacto del nuevo reglamento

El 23 de enero, Alpine presentará oficialmente el A526 en Barcelona, en una temporada en la que no habrá evento conjunto de lanzamiento de la Fórmula 1. Cada equipo mostrará su auto por separado.

Tras la presentación, el monoplaza será trasladado al Circuito de Cataluña, donde se realizarán cinco días de ensayos privados, sin presencia de prensa ni cobertura televisiva. La decisión apunta a proteger a los equipos en el inicio de una etapa técnica completamente nueva.

El reglamento 2026 traerá autos más compactos, alerones móviles, menor carga aerodinámica, un equilibrio entre motor térmico y eléctrico, y el uso de combustibles sintéticos, lo que representa uno de los mayores cambios técnicos de la historia reciente de la categoría.

Bahréin, test oficiales y el gran objetivo de Franco Colapinto

Luego de los ensayos cerrados en Barcelona, los equipos regresarán a sus fábricas para analizar datos y preparar los tests oficiales de pretemporada, que se disputarán en Bahréin, del 11 al 13 de febrero, ya con presencia de medios.

Para Franco Colapinto, estas pruebas tendrán un valor especial: será la primera vez que afronte una pretemporada completa en la Fórmula 1, tras haber debutado en temporadas anteriores con el campeonato ya iniciado.

Con una segunda tanda de ensayos del 18 al 20 de febrero, el calendario desembocará en el inicio del Mundial el 8 de marzo en Melbourne, donde Colapinto comenzará su primera temporada completa como piloto titular, con la expectativa de contar con un auto más competitivo y un escenario parejo para todos.