28 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Valentín Barco rompió el silencio sobre Boca y el Consejo de Fútbol: "No me contestó nadie"

El jugador Valentín Barco contó cómo fue su salida de Boca Jumiors, apuntó al extinto Consejo de Fútbol y habló de Riquelme. Leé sus declaraciones completas.

Valentín Barco, hoy figura del Racing de Estrasburgo, atraviesa un gran presente en el fútbol francés.

Ya instalado en Europa, Valentín Barco volvió a hablar de su conflictiva salida de Boca Juniors y reveló detalles del quiebre con el Consejo de Fútbol. El futbolista expuso la falta de diálogo con la dirigencia y reavivó una polémica que sigue abierta en el mundo xeneize.

El mediocampista surgido de Boca se refirió también a las declaraciones posteriores de Juan Román Riquelme, actual presidente del club, y aseguró que no le generaron sorpresa ni impacto en lo personal.

“No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida. No me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha de Boca se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”, afirmó Valentín Barco en una entrevista con un streamer, según consignó Agencia Noticias Argentinas.

“Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, sostuvo Barco.

El futbolista también aclaró que su intención inicial no era una salida inmediata del club y que el deseo de su entorno era continuar un tiempo más en Boca Juniors antes de dar el salto al exterior.

“Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó. Hoy estoy feliz por mi presente”, explicó Valentín Barco, ya enfocado en su carrera en Europa.

Presente en Europa, Ligue 1 y una puerta abierta para volver a Boca

Lejos del conflicto dirigencial, Valentín Barco atraviesa un presente destacado en el fútbol europeo. Tras su paso por el Brighton de Inglaterra, el mediocampista logró afianzarse en el Racing de Estrasburgo, donde se convirtió en una de las revelaciones de la Ligue 1.

En el cierre, Barco dejó un mensaje directo para el hincha de Boca y no descartó un regreso a futuro: “Me encantaría volver algún día porque estoy muy agradecido con la gente de Boca Juniors y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”.

Durante su etapa en el primer equipo xeneize, Valentín Barco disputó 35 partidos oficiales, con un gol y cuatro asistencias, antes de cerrar un ciclo abrupto que aún genera repercusiones en la actualidad de Boca.

