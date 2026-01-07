No sabía ni sacar, ni las reglas: la insólita participación de una "tenista" en un torneo profesional

El escándalo sacude al circuito profesional tras la fallida presentación de una joven tenista que evidenció una falta total de técnica en el saque y su juego. La situación generó indignación en el deporte tras ver las imágenes donde la jugadora no lograba realizar un movimiento básico de coordinación para iniciar el duelo en el torneo de Kenia.
La tenista alemana Lorena Schaedel tuvo un debut arrollador en el torneo femenino W35 Nairobi, de la Federación Internacional de Tenis (ITF), al derrotar a la egipcia Hajar Abdelkader. El encuentro de primera ronda se resolvió con un doble 6-0 en apenas 37 minutos. Pero lo llamativo es que la jugadora egipcia tuvo un desempeño peor que el de una principiante amateur en un tornero profesional.
El video, que rápidamente se difundió en redes sociales y plataformas como X (anteriormente Twitter), muestra a la joven cometiendo errores técnicos que son inusuales incluso en niveles principiantes. Lo que más llama la atención no es solo la incapacidad de ejecutar un servicio reglamentario, sino el desconocimiento absoluto de las posiciones en la cancha y la puntuación, lo que obligó a la jueza de silla a intervenir en repetidas ocasiones para explicarle dónde debía pararse.
LE DIERON UN WILD CARD EN EL ITF NAIROBI Y NO SABÍA AGARRAR UNA RAQUETA
Haja Abdelkader se presentó a jugar hoy un partido de Main Draw de un ITF sin saber ni las reglas del tenis. Ella lo dio todo, pero no alcanzó. Clavó más de 20 dobles faltas y no devolvió ni un saque. pic.twitter.com/L8BG3XlC9L
— Solo Tenis Picks / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) January 7, 2026
Qué es una “Wild Card” en tenis y por qué fue un bochorno en el ITF de Nairobi
Un Wild Card es una invitación directa que los organizadores de un torneo conceden a jugadores que no lograron el ranking suficiente para entrar por mérito propio. Generalmente se otorgan a promesas locales o figuras que regresan de lesiones, pero en este caso, la concesión de este beneficio a alguien sin formación básica despertó sospechas sobre los criterios de selección.
Por su parte, el ITF de Nairobi es una escala del World Tennis Tour, el escalafón previo a los grandes torneos de la WTA. Estos eventos en África son fundamentales para que jugadoras de bajo recursos sumen sus primeros puntos profesionales. Ver a una participante que no sabe agarrar la raqueta en este nivel es considerado un insulto para quienes sacrifican todo por competir.
La gran pregunta que se hace el ambiente del tenis es cómo una jugadora con estas carencias técnicas llegó a un cuadro principal. Las primeras investigaciones apuntan a que la invitación (wild card) habría sido gestionada por intereses comerciales o acuerdos de patrocinio que poco tienen que ver con el mérito deportivo.
Este tipo de situaciones pone en tela de juicio la transparencia de las organizaciones y el respeto hacia las jugadoras que luchan años por un lugar en el ranking. El bochorno ha escalado a nivel internacional, siendo calificado por muchos medios como una falta de respeto a la integridad del juego y a los espectadores que pagaron su entrada.