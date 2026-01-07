No sabía ni sacar ni las reglas: la insólita participación de una tenista en un torneo profesional

El escándalo sacude al circuito profesional tras la fallida presentación de una joven tenista que evidenció una falta total de técnica en el saque y su juego . La situación generó indignación en el deporte tras ver las imágenes donde la jugadora no lograba realizar un movimiento básico de coordinación para iniciar el duelo en el torneo de Kenia.

La tenista alemana Lorena Schaedel tuvo un debut arrollador en el torneo femenino W35 Nairobi, de la Federación Internacional de Tenis (ITF), al derrotar a la egipcia Hajar Abdelkader. El encuentro de primera ronda se resolvió con un doble 6-0 en apenas 37 minutos. Pero lo llamativo es que la jugadora egipcia tuvo un desempeño peor que el de una principiante amateur en un tornero profesional.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales y plataformas como X (anteriormente Twitter), muestra a la joven cometiendo errores técnicos que son inusuales incluso en niveles principiantes. Lo que más llama la atención no es solo la incapacidad de ejecutar un servicio reglamentario, sino el desconocimiento absoluto de las posiciones en la cancha y la puntuación, lo que obligó a la jueza de silla a intervenir en repetidas ocasiones para explicarle dónde debía pararse.

Un Wild Card es una invitación directa que los organizadores de un torneo conceden a jugadores que no lograron el ranking suficiente para entrar por mérito propio. Generalmente se otorgan a promesas locales o figuras que regresan de lesiones, pero en este caso, la concesión de este beneficio a alguien sin formación básica despertó sospechas sobre los criterios de selección.

LE DIERON UN WILD CARD EN EL ITF NAIROBI Y NO SABÍA AGARRAR UNA RAQUETA Haja Abdelkader se presentó a jugar hoy un partido de Main Draw de un ITF sin saber ni las reglas del tenis. Ella lo dio todo, pero no alcanzó. Clavó más de 20 dobles faltas y no devolvió ni un saque. pic.twitter.com/L8BG3XlC9L

Por su parte, el ITF de Nairobi es una escala del World Tennis Tour, el escalafón previo a los grandes torneos de la WTA. Estos eventos en África son fundamentales para que jugadoras de bajo recursos sumen sus primeros puntos profesionales. Ver a una participante que no sabe agarrar la raqueta en este nivel es considerado un insulto para quienes sacrifican todo por competir.

El W35 Nairobi es un torneo de tenis que se celebra en el Parklands Sports Club y está dirigido por Martha Tirop. La competición comenzó el lunes 5 de enero y se extenderá hasta el domingo 11, con una bolsa de premios de USD 30.000. Este certamen se sitúa en el cuarto nivel de la jerarquía de la Federación Internacional de Tenis (ITF), ubicándose después de los torneos W100, W75 y W50, y por encima de los W15.

Embed En 2019 hubo un caso similar.



El ucraniano Artem Bahmet, de 22 años en aquel entonces, participó en el ITF 15.000 de Doha.



¿Cómo le fue? Perdió 6-0 y 6-0, ganando un total de... 0 puntos.pic.twitter.com/ilLV74WCrC https://t.co/R4hINkLXW5 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 7, 2026

Las razones detrás de la invitación

La gran pregunta que se hace el ambiente del tenis es cómo una jugadora con estas carencias técnicas llegó a un cuadro principal. Las primeras investigaciones apuntan a que la invitación (wild card) habría sido gestionada por intereses comerciales o acuerdos de patrocinio que poco tienen que ver con el mérito deportivo.

Este tipo de situaciones pone en tela de juicio la transparencia de las organizaciones y el respeto hacia las jugadoras que luchan años por un lugar en el ranking. El bochorno ha escalado a nivel internacional, siendo calificado por muchos medios como una falta de respeto a la integridad del juego y a los espectadores que pagaron su entrada.