16 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la racha de 32 años que la Selección argentina buscará romper ante Argelia

La Selección debutará en el duro Mundial 2026 ante Argelia con la posibilidad de cortar una estadística adversa. Mirá de qué se trata.

El conjunto nacional busca un buen debut en el exigente Mundial 2026.

El conjunto nacional busca un buen debut en el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina comenzará este martes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia desde las 22 horas en Kansas City. Más allá de los tres puntos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de romper una llamativa estadística que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas.

Aquel equipo dirigido por Alfio Basile tuvo como grandes figuras a Diego Maradona y Gabriel Batistuta, autor de un triplete en una actuación que quedó grabada en la memoria de los hinchas argentinos.

Desde entonces, la Selección nunca volvió a imponerse por más de un gol en un debut mundialista.

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Cómo le fue a Argentina en sus últimos estrenos mundialistas

La Selección consiguió resultados positivos en varios debuts, aunque siempre con marcadores ajustados. La serie comenzó en Francia 1998, cuando derrotó 1 a 0 a Japón. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, volvió a imponerse por la mínima al vencer 1 a 0 a Nigeria.

En Alemania 2006, el conjunto nacional superó 2 a 1 a Costa de Marfil, mientras que en Sudáfrica 2010 derrotó nuevamente a Nigeria por 1 a 0.

El último triunfo argentino en un debut se produjo en Brasil 2014, cuando el equipo de Alejandro Sabella venció 2 a 1 a Bosnia y Herzegovina.

A partir de allí llegaron dos estrenos que quedaron marcados por la frustración: el empate 1 a 1 con Islandia en Rusia 2018 y la sorpresiva derrota 2 a 1 frente a Arabia Saudita en Qatar 2022.

Scaloni busca empezar con el pie derecho

Argentina llega como una de las máximas candidatas al título y quiere comenzar su camino con una actuación convincente. Con Lionel Messi como capitán y una base consolidada de campeones del mundo, la Albiceleste buscará no solo sumar una victoria frente a Argelia, sino también romper una estadística que ya acumula 32 años.

Una diferencia superior a un gol permitiría dejar atrás una marca que acompaña a la Selección desde 1994 y reforzaría la ilusión de volver a pelear por la Copa del Mundo.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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