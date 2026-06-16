16 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la formación de Argentina para el debut con una sola duda para Scaloni

La Selección argentina enfrentará a Argelia con un equipo prácticamente confirmado por el duro Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

Lionel Scaloni ultimó detalles en Kansas City y tiene casi definida la formación para el estreno frente a Argelia por el Mundial 2026.

Lionel Scaloni ultimó detalles en Kansas City y tiene casi definida la formación para el estreno frente a Argelia por el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya tiene prácticamente confirmado el equipo para enfrentar este martes a Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026. A pocas horas del estreno en Kansas City, el entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola incógnita en la formación titular, mientras que el resto del equipo parece estar definido para comenzar la defensa de la corona conseguida en Qatar 2022.

Cuál es la única duda de Scaloni para enfrentar a Argelia

El lateral derecho es el único puesto que todavía no tiene dueño confirmado. La disputa se mantiene entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, dos futbolistas que ya fueron importantes durante el ciclo de Scaloni y que llegan en condiciones de ser titulares.

La recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez llevó tranquilidad al cuerpo técnico, mientras que la lesión de Nicolás Tagliafico abrió la puerta para el ingreso de Facundo Medina en el lateral izquierdo.

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El posible once de Argentina para el debut mundialista

La Albiceleste apostará por una base consolidada y varios nombres campeones del mundo.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En ataque, Scaloni volvería a confiar en la sociedad entre Messi y Lautaro, mientras que Thiago Almada aparece como una de las apuestas para aportar dinámica y desequilibrio en los últimos metros.

Argentina pone primera con la ilusión intacta

La Selección llega al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas al título. El equipo argentino arrastra una de las etapas más exitosas de su historia reciente, con las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Ahora, con Lionel Messi nuevamente como bandera y una estructura consolidada, la Albiceleste buscará comenzar el torneo con una victoria frente a una Argelia que llega en un gran momento y promete ser un rival mucho más exigente de lo que indican los antecedentes.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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