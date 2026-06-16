Mundial 2026: Argelia desafió a la Selección y lanzó una frase que encendió la previa

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic se refirieron al partido frente a la Selección argentina en la antesala del debut en el Mundial 2026.

La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo este lunes luego de las declaraciones que realizaron integrantes de Argelia , rival del equipo de Lionel Scaloni en la primera fecha del Grupo J . Desde el seleccionado africano buscaron mostrar confianza y aseguraron que enfrentarán al campeón del mundo sin temores.

El defensor Rafik Belghali fue quien dejó la frase más resonante en la previa del encuentro. El futbolista del Hellas Verona minimizó el peso de la Albiceleste y aseguró que el equipo sudamericano debe ser analizado como cualquier otro rival.

" Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro ", expresó el defensor de 24 años luego de una práctica realizada en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa . Belghali fue más allá y remarcó la confianza que existe dentro del plantel africano de cara al estreno en la Copa del Mundo.

" Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido ", afirmó el defensor.

El respeto de Petkovic por la Scaloneta

El entrenador Vladimir Petkovic bajó el tono de las declaraciones, aunque dejó en claro que Argelia no viajó al Mundial para ser espectador. El técnico bosnio destacó la jerarquía de la Selección argentina, aunque aseguró que su equipo intentará competir de igual a igual.

"Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", sostuvo el entrenador. Además, reconoció que el conjunto africano es consciente de la dificultad que representa enfrentar a un seleccionado que cuenta con figuras como Lionel Messi, aunque confía en las posibilidades de su equipo.

Petkovic también admitió que todavía no tiene un plan específico para neutralizar al capitán argentino, aunque remarcó que la clave estará en el rendimiento colectivo.

Argentina busca responder dentro de la cancha

La Albiceleste debutará este martes con la misión de comenzar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como uno de los máximos candidatos al título tras una etapa repleta de éxitos que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Copa América 2024.

Del otro lado estará una Argelia que llega con confianza y que intentará dar uno de los primeros golpes del torneo. Las declaraciones previas agregaron condimento a un partido que ya despertaba una enorme expectativa entre los hinchas argentinos.