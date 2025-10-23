23 de octubre de 2025
Mirá el resumen de la Champions League: el gol de Enzo Fernández y otra jornada argentina en Europa

Reviví lo mejor de la Champions League con el gol de Enzo Fernández para Chelsea y las actuaciones argentinas. No te lo pierdas.

Enzo Fernández marcó de penal en la goleada del Chelsea ante el Ajax por Champions League.

La UEFA Champions League volvió a brillar y dejó varias actuaciones destacadas de futbolistas argentinos. En Londres, el Chelsea goleó 5 a 1 al Ajax y Enzo Fernández fue protagonista con un gol de penal sobre el final del primer tiempo, que abrió el camino a una contundente victoria del conjunto inglés.

Embed - LOS REDS LO DIERON VUELTA Y GOLEARON EN ALEMANIA POR CHAMPIONS | E Frankfurt 1-5 Liverpool | RESUMEN

El mediocampista surgido en River Plate fue clave en la presión y la distribución del juego. Su gol, ejecutado con precisión desde los doce pasos, selló un primer tiempo perfecto para el equipo londinense, que domina su grupo con autoridad. Mirá el resumen completo de la jornada y reviví todos los goles de los argentinos.

Embed - EL MERENGUE DERROTÓ A LA JUVE EN EL SANTIAGO BERNABÉU | Real Madrid 1-0 Juventus | RESUMEN

Alexis Mac Allister, Icardi y más argentinos que dejaron su huella

La fecha también tuvo protagonismo nacional en distintos escenarios de Europa. En Alemania, el Liverpool goleó 5 a 1 al Eintracht Frankfurt con el regreso de Alexis Mac Allister, quien ingresó en el segundo tiempo tras su recuperación y aportó claridad al mediocampo dirigido por Arne Slot.

Embed - Con un GOLAZO de Luis Díaz, Bayern Munich GOLEÓ 4-0 a Club Brujas | Resumen | Champions League

En Turquía, Galatasaray superó 3 a 1 a Bodo/Glimt con minutos para Mauro Icardi, que ingresó en el complemento por el nigeriano Victor Osimhen. En Lisboa, Sporting venció 2 a 1 al Olympique Marsella, en un duelo con presencia albiceleste en ambos lados: Gerónimo Rulli fue titular en el arco francés y Leonardo Balerdi se destacó en la defensa visitante.

Embed - GOLES DE ENZO Y CAICEDO PARA EL BAILE TOTAL DE LOS BLUES EN LONDRES | Chelsea 5-1 Ajax | RESUMEN

En Londres, además, Facundo Buonanotte fue titular junto a Enzo Fernández en el Chelsea, mientras que Alejandro Garnacho esperó su oportunidad en el banco de suplentes del conjunto inglés.

Embed

El Real Madrid ganó con Franco Mastantuono y el Bayern no tuvo sobresaltos

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció 1 a 0 a la Juventus con la participación del juvenil argentino Franco Mastantuono, quien ingresó en la segunda parte y cumplió una tarea correcta en el cierre del encuentro.

Embed - DOBLETE DE OSIMHEN PARA EL TRIUNFO DE LOS LEONES | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | RESUMEN

Por su parte, en Alemania, el Bayern Múnich goleó 4 a 0 al Brujas, aunque Zaid Romero no sumó minutos. En una jornada de alto vuelo, los argentinos fueron protagonistas en distintos estadios, reafirmando su gran momento en Europa.

Embed

