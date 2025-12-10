Messi Cup 2025: qué es, qué equipos participan y dónde ver en vivo el nuevo torneo impulsado por Lionel Messi

Este martes comenzó en Miami la primera edición de la Messi Cup, el certamen internacional Sub 16 impulsado por Lionel Messi y protagonizado por algunos de los clubes más importantes del mundo. Con la presencia de River y Newell’s, el torneo inaugura un nuevo formato juvenil que apunta a unir talento, formación y proyección global.
Qué equipos juegan la primera edición de la Messi Cup
Ocho clubes participan de esta edición inaugural:
Argentina:
River Plate
Newell’s Old Boys
España:
Barcelona
Atlético de Madrid
Italia:
Inter de Milán
Estados Unidos:
Inter Miami
Inglaterra:
Chelsea
Manchester City
Los equipos fueron divididos en dos grupos:
Grupo A
Inter Miami
Newell’s
Atlético de Madrid
Chelsea
Grupo B
Inter de Milán
Barcelona
Manchester City
River Plate
Cómo se juega la Messi Cup
El torneo se disputa con dos grupos de cuatro equipos. Cada club juega tres partidos en la fase inicial, con dos tiempos de 40 minutos por encuentro. Luego se pasa a semifinales y finales para determinar cada puesto, desde el 1° al 8°.
La mayor parte del torneo se juega en el Centro de Entrenamiento de Inter Miami, mientras que la final y el partido por el tercer puesto se disputarán en el Chase Stadium, hogar del último campeón de la MLS.
¿Dónde ver en vivo la Messi Cup?
Toda la Messi Cup puede verse EN VIVO por:
ESPN
Disney+ (Plan Premium)
River, Newell’s, Barcelona, Inter Miami y los demás equipos podrán seguirse en todas sus presentaciones hasta el domingo 14 de diciembre.
CALENDARIO COMPLETO DE LA MESSI CUP
Martes 9 de diciembre
13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Premium
14:00 – Man. City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Premium
16:00 – Inter Miami vs. Newell’s // ESPN en Disney+ Premium
18:00 – Chelsea vs. Atlético // ESPN en Disney+ Premium
19:45 – Barcelona vs. River // ESPN2 y Disney+ Premium
Miércoles 10 de diciembre
11:45 – Newell’s vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Premium
14:00 – Inter Miami vs. Atlético // ESPN en Disney+ Premium
14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Premium
16:00 – River vs. Man. City // ESPN en Disney+ Premium
Jueves 11 de diciembre
11:45 – River vs. Inter // ESPN2 y Disney+ Premium
14:00 – Atlético vs. Newell’s // ESPN en Disney+ Premium
14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Premium
16:00 – Man. City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Premium