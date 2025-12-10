10 de diciembre de 2025

Messi Cup 2025: qué es, qué equipos participan y dónde ver en vivo el nuevo torneo impulsado por Lionel Messi

El torneo organizado por Lionel Messi inicia su primera edición en Miami con clubes Sub 16 de élite del fútbol mundial. Mirá de lo que se trata.

La Messi Cup reúne a ocho clubes Sub 16 del mundo en un torneo impulsado por Lionel Messi.

La Messi Cup reúne a ocho clubes Sub 16 del mundo en un torneo impulsado por Lionel Messi.

Por Sitio Andino Deportes

Este martes comenzó en Miami la primera edición de la Messi Cup, el certamen internacional Sub 16 impulsado por Lionel Messi y protagonizado por algunos de los clubes más importantes del mundo. Con la presencia de River y Newell’s, el torneo inaugura un nuevo formato juvenil que apunta a unir talento, formación y proyección global.



Qué equipos juegan la primera edición de la Messi Cup

Ocho clubes participan de esta edición inaugural:

Argentina:

  • River Plate

  • Newell’s Old Boys

España:

  • Barcelona

  • Atlético de Madrid

Italia:

  • Inter de Milán

Estados Unidos:

  • Inter Miami

Inglaterra:

  • Chelsea

  • Manchester City

Los equipos fueron divididos en dos grupos:

Grupo A

  • Inter Miami

  • Newell’s

  • Atlético de Madrid

  • Chelsea

Grupo B

  • Inter de Milán

  • Barcelona

  • Manchester City

  • River Plate

Cómo se juega la Messi Cup

El torneo se disputa con dos grupos de cuatro equipos. Cada club juega tres partidos en la fase inicial, con dos tiempos de 40 minutos por encuentro. Luego se pasa a semifinales y finales para determinar cada puesto, desde el 1° al 8°.

La mayor parte del torneo se juega en el Centro de Entrenamiento de Inter Miami, mientras que la final y el partido por el tercer puesto se disputarán en el Chase Stadium, hogar del último campeón de la MLS.

¿Dónde ver en vivo la Messi Cup?

Toda la Messi Cup puede verse EN VIVO por:

ESPN

Disney+ (Plan Premium)

River, Newell’s, Barcelona, Inter Miami y los demás equipos podrán seguirse en todas sus presentaciones hasta el domingo 14 de diciembre.

CALENDARIO COMPLETO DE LA MESSI CUP

Martes 9 de diciembre

13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Premium

14:00 – Man. City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Premium

16:00 – Inter Miami vs. Newell’s // ESPN en Disney+ Premium

18:00 – Chelsea vs. Atlético // ESPN en Disney+ Premium

19:45 – Barcelona vs. River // ESPN2 y Disney+ Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Premium

14:00 – Inter Miami vs. Atlético // ESPN en Disney+ Premium

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Premium

16:00 – River vs. Man. City // ESPN en Disney+ Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River vs. Inter // ESPN2 y Disney+ Premium

14:00 – Atlético vs. Newell’s // ESPN en Disney+ Premium

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Premium

16:00 – Man. City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Premium

Sábado 13 de diciembre

12:30 – 7° puesto // ESPN en Disney+ Premium

14:30 – 5° puesto // ESPN en Disney+ Premium

14:30 – Semifinal 1 // ESPN3 y Disney+ Premium

16:30 – Semifinal 2 // ESPN3 y Disney+ Premium

Domingo 14 de diciembre

15:30 – 3° puesto // ESPN3 y Disney+ Premium

18:00 – Final // ESPN3 y Disney+ Premium

