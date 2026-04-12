Mauricio Páez ganó la Vuelta de General Alvear y repitió el título en una definición apasionante

Mauricio Páez volvió a consagrarse en la Vuelta de General Alvear y confirmó su dominio.

Mauricio Páez volvió a escribir su nombre en lo más alto del Ciclismo mendocino: ganó la Vuelta de General Alvear y repitió el título en una definición cargada de tensión y estrategia. El tunuyanino sostuvo su regularidad en la última etapa y confirmó lo que venía insinuando: es el más fuerte de la competencia .

No fue una victoria casual. Páez construyó su consagración etapa tras etapa, siempre metido en la pelea, siempre en los puestos de adelante.

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En la jornada final, con un circuito exigente y un pelotón que no dio respiro, mantuvo la diferencia necesaria para asegurarse la general y repetir lo hecho el año pasado.

Regularidad, inteligencia y resistencia , las claves de un campeón que volvió a demostrar su jerarquía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2043432491462127917&partner=&hide_thread=false La Vuelta de #Ciclismo en #GeneralAlvear tuvo un gran rendimiento de todos sus competidores . Mirá las imágenes de @sitioandinomza pic.twitter.com/f5Rl1qeSgQ — Sebastián Colucci (@MSColucci) April 12, 2026

Escudero había avisado y fue protagonista

La previa marcaba que todo estaba abierto, y el sábado Iván “el Terrible” Escudero había metido presión con su triunfo en Dewey.

El representante de la Municipalidad de San Carlos ganó la penúltima etapa con autoridad, sumando su segunda victoria en la Vuelta y dejando en claro que iba a pelear hasta el final.

Pero Páez no falló en el momento decisivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2043432816424181905&partner=&hide_thread=false Las metas sprint fueron uno de los grandes atractivos de la Vuelta de #GeneralAlvear Lo mejor del #Ciclismo de #Mendoza lo leés en @sitioandinomza pic.twitter.com/SPjANPztMh — Sebastián Colucci (@MSColucci) April 12, 2026

Una Vuelta que se definió en los detalles

La carrera tuvo de todo: fugas, ataques, intentos de quiebre y mucho desgaste en cada tramo. Incluso hubo un corte de 13 ciclistas que llegó a sacar varios minutos de ventaja, aunque el pelotón terminó neutralizando la diferencia. Nada fue sencillo, nada estuvo definido hasta el final.

En la etapa previa, disputada sobre 112 kilómetros en Dewey, Escudero se había quedado con el triunfo con un tiempo de 2h 11' 59", escoltado justamente por Páez y con Maximiliano Priario completando el podio. Ese resultado dejó la general abierta y alimentó la expectativa para la jornada final.

Vuelta de Alvear

Un campeón que se consolida

Con este nuevo título, Mauricio Páez no sólo repite, sino que se afianza como uno de los nombres fuertes del ciclismo provincial.

Ganó de nuevo, en una carrera exigente y con rivales de peso. Y lo hizo como lo hacen los grandes: sin fallar.

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El informe completo desde General Alvear