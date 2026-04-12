Mauricio Páez ganó la Vuelta de General Alvear y repitió el título en una definición apasionante

Mauricio Páez volvió a escribir su nombre en lo más alto del Ciclismo mendocino: ganó la Vuelta de General Alvear y repitió el título en una definición cargada de tensión y estrategia. El tunuyanino sostuvo su regularidad en la última etapa y confirmó lo que venía insinuando: es el más fuerte de la competencia.
Mauricio Páez lo hizo otra vez y confirmó su dominio
No fue una victoria casual. Páez construyó su consagración etapa tras etapa, siempre metido en la pelea, siempre en los puestos de adelante.
La carrera tuvo de todo: fugas, ataques, intentos de quiebre y mucho desgaste en cada tramo. Incluso hubo un corte de 13 ciclistas que llegó a sacar varios minutos de ventaja, aunque el pelotón terminó neutralizando la diferencia. Nada fue sencillo, nada estuvo definido hasta el final.
En la etapa previa, disputada sobre 112 kilómetros en Dewey, Escudero se había quedado con el triunfo con un tiempo de 2h 11' 59", escoltado justamente por Páez y con Maximiliano Priario completando el podio. Ese resultado dejó la general abierta y alimentó la expectativa para la jornada final.
Un campeón que se consolida
Con este nuevo título, Mauricio Páez no sólo repite, sino que se afianza como uno de los nombres fuertes del ciclismo provincial.
Ganó de nuevo, en una carrera exigente y con rivales de peso. Y lo hizo como lo hacen los grandes: sin fallar.