igualdad en cero

Marcelo Gallardo dejó un mensaje inquietante tras el empate con Independiente ¿Qué dijo el Muñeco?

El DT del Club Atlético River Plate, Marcelo Gallardo, fue directo a la hora de hablar lo que le pareció el partido en Avellaneda. Repasá lo sucedido.

Marcelo Gallardo analizó con dureza el 0-0 ante Independiente y admitió que River deberá mejorar mucho para afrontar el duelo clave de Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo analizó con dureza el 0-0 ante Independiente y admitió que River deberá mejorar mucho para afrontar el duelo clave de Copa Libertadores.

“El punto fue lo único destacable de la noche”, sostuvo el Muñeco, señalando que el conjunto local tuvo momentos de superioridad durante el partido.

Lee además
lionel messi sigue lesionado y mascherano dio la peor noticia ¿vuelve a jugar? video
mala fortuna

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?
La Selección de fútbol de Argentina quiere llegar de la mejor manera.
preparación

Revancha copera para ellos ¿Qué rival confirmó la Selección para la fecha FIFA de octubre?

“Independiente por momentos fue superior, pero tenemos un gran arquero como Franco Armani”, destacó, valorando la actuación del capitán que fue clave para mantener el cero en el arco millonario.

Gallardo reconoció que River no estuvo fino y que el equipo fue impreciso en varios tramos del encuentro: “No estuvimos finos, fuimos imprecisos en general. Solo destaco no haber perdido”, afirmó, en un partido que tuvo tres goles anulados por posición adelantada —dos para Independiente y uno para River—, y donde ambos equipos mostraron momentos de dominio pero sin poder concretar.

El entrenador también destacó el esfuerzo defensivo y la resistencia del equipo, que supo aguantar las arremetidas del rival y buscar espacios para contraatacar.

Estado físico del plantel de River y lesiones clave

En cuanto a la situación física del plantel, Gallardo se mostró prudente y esperará los estudios médicos para definir el alcance de las lesiones de dos piezas claves: “Lo de Germán, veremos. Voy a ser cauto esperando los estudios que se va a hacer mañana”, explicó sobre Germán Pezzella, quien debió salir lesionado en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en la pierna.

También habló de Paulo Díaz: “En estos días estuvo con la rodilla inflamada y veremos cómo se sentirá el jueves”. El técnico admitió que el equipo viene golpeado por una racha de lesiones y deberá manejar con cuidado la recuperación de sus jugadores, incluido Sebastián Driussi, quien aún no está en condiciones de jugar.

River piensa en la Copa Libertadores y en Libertad de Paraguay

Gallardo también se refirió al próximo compromiso de Copa Libertadores 2025, un duelo clave de octavos de final contra Libertad de Paraguay, y al árbitro designado para ese encuentro: “Tuve un cruce con el árbitro Wilton Sampaio en el pasado, pero ya quedó atrás. Yo estoy más reflexivo y tranquilo, y espero que del otro lado haya pasado lo mismo de cara al jueves”.

Finalmente, dejó un mensaje claro sobre el desafío que espera: “Tenemos que ir a hacer un buen partido el jueves mejorando mucho lo que fue el desempeño de hoy. Va a ser una serie difícil, con un equipo que va a intentar en su estadio”.

Con este empate, River Plate alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B, pero dejó pasar la chance de ser único líder. El partido fue parejo, con Independiente imponiéndose en varios momentos y generando varias situaciones claras, aunque tres goles fueron anulados por offside.

El arquero Franco Armani fue uno de los puntos altos del partido, con atajadas decisivas que mantuvieron el resultado 0-0. El Muñeco Gallardo y su equipo ahora deberán enfocarse en la recuperación y en ajustar detalles para encarar la exigente agenda que se viene, con la Libertadores como prioridad.

Temas
Seguí leyendo

¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

¿Querés ser parte del Mundial 2026? La FIFA abrió las inscripciones y busca a los mejores voluntarios

Furia en Boca: por qué Leandro Paredes se fue más enojado que nunca en el empate ante Racing

Cuándo, dónde y a qué hora se corre la fecha del Turismo Carretera

Huracán Las Heras y San Martín con duelos claves en el Federal A: todos los detalles

Gimnasia visita a Chacho For Ever ¿Queda como único puntero? Hora y dónde verlo

River e Independiente regalaron emoción, pero el gol nunca llegó

Clásico sin dueño: Boca mejoró, pero no le alcanzó e igualó con Racing en la Bombonera

LO QUE SE LEE AHORA
Leandro Paredes expresó su frustración tras el empate de Boca ante Racing y pidió seguir mejorando para salir de la racha negativa
no se dio la victoria

Furia en Boca: por qué Leandro Paredes se fue más enojado que nunca en el empate ante Racing

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Te Puede Interesar

Los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza. 
MAPA ELECTORAL

Elecciones 2025: los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones
Atención conductores

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Por Sitio Andino Policiales
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales