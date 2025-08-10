Marcelo Gallardo dejó un mensaje inquietante tras el empate con Independiente ¿Qué dijo el Muñeco?

Marcelo Gallardo analizó con dureza el 0-0 ante Independiente y admitió que River deberá mejorar mucho para afrontar el duelo clave de Copa Libertadores.

Tras el empate sin goles ante Independiente en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025 , Marcelo Gallardo hizo un análisis sincero y reflexivo sobre el rendimiento de River Plate y el presente del equipo.

“El punto fue lo único destacable de la noche”, sostuvo el Muñeco , señalando que el conjunto local tuvo momentos de superioridad durante el partido.

“Independiente por momentos fue superior, pero tenemos un gran arquero como Franco Armani” , destacó, valorando la actuación del capitán que fue clave para mantener el cero en el arco millonario.

Gallardo reconoció que River no estuvo fino y que el equipo fue impreciso en varios tramos del encuentro: “No estuvimos finos, fuimos imprecisos en general. Solo destaco no haber perdido”, afirmó, en un partido que tuvo tres goles anulados por posición adelantada —dos para Independiente y uno para River—, y donde ambos equipos mostraron momentos de dominio pero sin poder concretar.

El entrenador también destacó el esfuerzo defensivo y la resistencia del equipo, que supo aguantar las arremetidas del rival y buscar espacios para contraatacar.

Estado físico del plantel de River y lesiones clave

En cuanto a la situación física del plantel, Gallardo se mostró prudente y esperará los estudios médicos para definir el alcance de las lesiones de dos piezas claves: “Lo de Germán, veremos. Voy a ser cauto esperando los estudios que se va a hacer mañana”, explicó sobre Germán Pezzella, quien debió salir lesionado en el primer tiempo tras sentir un fuerte pinchazo en la pierna.

También habló de Paulo Díaz: “En estos días estuvo con la rodilla inflamada y veremos cómo se sentirá el jueves”. El técnico admitió que el equipo viene golpeado por una racha de lesiones y deberá manejar con cuidado la recuperación de sus jugadores, incluido Sebastián Driussi, quien aún no está en condiciones de jugar.

River piensa en la Copa Libertadores y en Libertad de Paraguay

Gallardo también se refirió al próximo compromiso de Copa Libertadores 2025, un duelo clave de octavos de final contra Libertad de Paraguay, y al árbitro designado para ese encuentro: “Tuve un cruce con el árbitro Wilton Sampaio en el pasado, pero ya quedó atrás. Yo estoy más reflexivo y tranquilo, y espero que del otro lado haya pasado lo mismo de cara al jueves”.

Finalmente, dejó un mensaje claro sobre el desafío que espera: “Tenemos que ir a hacer un buen partido el jueves mejorando mucho lo que fue el desempeño de hoy. Va a ser una serie difícil, con un equipo que va a intentar en su estadio”.

Con este empate, River Plate alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B, pero dejó pasar la chance de ser único líder. El partido fue parejo, con Independiente imponiéndose en varios momentos y generando varias situaciones claras, aunque tres goles fueron anulados por offside.

El arquero Franco Armani fue uno de los puntos altos del partido, con atajadas decisivas que mantuvieron el resultado 0-0. El Muñeco Gallardo y su equipo ahora deberán enfocarse en la recuperación y en ajustar detalles para encarar la exigente agenda que se viene, con la Libertadores como prioridad.