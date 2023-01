Luciano Cabral volvió a jugar tras pasar 5 años en prisión

El asesinato por el que fue a prisión Cabral ocurrió en la madrugada de año nuevo de 2017 y el por entonces jugador de Atlético Paranaense de Brasil se entregó a la Justicia tres días después (el 4 enero). El club de Curitiba, que estudiaba comprar su pase en un millón y medio de dólares, terminó rescindiéndole el contrato tras el pedido de captura. “Yo no soy ningún asesino, no maté a nadie, solo quiero jugar al fútbol. Y si me dan la libertad no me voy a fugar”, les dijo Cabral a las autoridades judiciales en las semanas que estuvo detenido en una comisaría.