Luciano Cabral obtiene la libertad condicional y proyecta su futuro en el fútbol

De manera tal que la pena final tuvo que computar esos días de detención en la etapa procesal. Sin embargo, eso le valió ahora para poder acortar el tiempo tras las rejas tras aquella sentencia.

image.png

Además, Luciano mostró una excelente conducta dentro del penal de la vieja cárcel de San Rafael. Un complejo penitencario que apenas tiene un patio donde un picadito le permitía al futbolista confraternizar con los demás internos.

Claramente, alejado de gimnasios y espacios más amplios, su vida intramuros no fue la idea por un deportista de su calidad. Pero halló la forma de que poner al servicio de terceros sus habilidades, ofreciéndose a enseñar fútbol en el club sanrafaelino El Porvenir.

Así, todas las semanas, desde hace un par de años, Cabral entrena a chicos de entidad deportiva ubicada en pleno centro de la ciudad surmendocina.

También esas tareas, junto a las pericias psicológicas que le fueron tomadas, y los informes de los distintos cuerpos de profesionales penitenciarios, le sirvieron para poder solicitar al juzgado de ejecución penal el beneficio que le fue otorgado a fines de setiembre pasado.

image.png

Sin hacer ruido, casi como en el silencio con el que tradicionalmente se manejaba tras las rejas, Luciano logró esa libertad condicionada, que ahora tienta a distintos clubes con la posibilidad de tenerlo en su plantel.

Tras cinco años y ocho meses de prisión entonces, el jugador ya está con su familia a tiempo completo, ya que en la última parte de su condena gozó de un régimen un poco similar a la libertad, lo que le permitió estar con sus seres queridos la mayor parte del tiempo. “Hoy me encuentro en la misma granja, pero apartado de los demás internos, porque soy el único que tiene este beneficio. Solamente vuelvo al complejo a dormir. Todos los días salgo a las 7 de la mañana y me presento a las 9.30 de la noche. Ese beneficio lo gozo de lunes a viernes acá en el club y el fin de semana con mi familia”, contaba días atrás en una entrevista al suplmento El Deportivo del diario La Tercera de Chile.

Tanto es así la tentación de algunos clubes, que no solamente se le habría mostrado una predisposición positiva del club que lo vio entre sus filas, Argentinos Juniors, sino también de Chile, por lo que, según fuentes judiciales consultadas por SITIO ANDINO, los abogados de Cabral ya habrían comenzado la tramitación de la habilitación correspondiente para el permiso que se necesita ante este tipo de casos de condenados en cumplimiento de su pena bajo términos morigerados.

Tras haber transitado por la granja penitenciaria, que terminó siendo en el último tiempo sólo un sitio para pernoctar, mientras en el día cumplía tareas extramuros, Cabral ya con la libertad condicional, habría manifestado su interés de volver a Chile, donde formó parte del seleccionado juvenil, oportunamente.

Cabral manifestó además su deseo de radicarse en Chile apenas quedara en libertad por temor a represalias. “Exactamente. En contra mía y de mi familia, porque hoy tengo hijos. Yo hoy pienso más en mis hijos que en mí”, señalaba, al tiempo que manifestó que no pudo conversar con la familia afectada debido a la existencia de medidas cautelares: “No porque no me lo haya propuesto, sino porque del otro lado no se ha brindado la posibilidad y no puedo pasar sus límites en estas cosas. Además, hay una prohibición de acercamiento hacia ellos. Eso para mí es bueno y quiero que el día que recupere mi libertad sea para los dos lados igual: que ellos no se puedan acercar a mí ni yo a ellos”. Cabral manifestó además su deseo de radicarse en Chile apenas quedara en libertad por temor a represalias. “Exactamente. En contra mía y de mi familia, porque hoy tengo hijos. Yo hoy pienso más en mis hijos que en mí”, señalaba, al tiempo que manifestó que no pudo conversar con la familia afectada debido a la existencia de medidas cautelares: “No porque no me lo haya propuesto, sino porque del otro lado no se ha brindado la posibilidad y no puedo pasar sus límites en estas cosas. Además, hay una prohibición de acercamiento hacia ellos. Eso para mí es bueno y quiero que el día que recupere mi libertad sea para los dos lados igual: que ellos no se puedan acercar a mí ni yo a ellos”.

Embed #AAAJ Siempre con los brazos abiertos y con la espera de su vuelta en las canchas. ¡Luciano Cabral, en La Paternal te esperamos, porque esta es tu casa! pic.twitter.com/kCRh3DvgMo — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) October 24, 2022

Ya cuenta con 27 años, pero a pesar de los años sin competencia, Luciano aspira a recuperar su carrera deportiva apenas se le otorguen los permisos judiciales y de cancillería, correspondientes.

image.png

Aunque también aparece por estas horas en el camino una posibilidad para retornar a su ex club Argentinos Juniors, según confirmación de la cuenta de twitter Mercado de pases, una ocasión que rápidamente trajo repercusiones en los familiares del joven asesinado Joan Villegas Gualpa, con publciaciones en redes sociales:

image.png

El trámite que falta

Con la libertad condicional ejecutoriada, el formado en La Paternal está tramitando la posibilidad de firmar ante la Justicia chilena, aprovechando su nacionalidad. Esta solicitud tiene que ser analizada por la Corte Suprema. Si la respuesta es positiva, el volante cruzará la cordillera y buscará fichar por algún equipo nacional. “Ese es mi gran deseo: poder revivir nuevas cosas en un país que me ha dado mucho cariño y afecto, cosas que aquí no encontré”, señalaba en junio pasado.

Actualmente ya cuenta con representante y está poniéndose a punto por su cuenta, según confidencian en su entorno. Hace un par de semanas aprovechó la visita de Argentinos Juniors a Mendoza para jugar con Godoy Cruz. Ahí se acercó al plantel de su exequipo y a la dirigencia, con quienes compartió privadamente. Hace un par de días, el club de donde surgió Diego Armando Maradona hizo público el encuentro.